Barça, Nico Williams divise Laporta et Flick

Dans le viseur du Barça, Nico Williams est au cœur d’un petit malentendu entre Joan Laporta et Hansi Flick.

Après une campagne 2023-2024 sans trophée, le Barça veut retrouver sa grandeur dès la saison prochaine. Et cela passe d’abord par des changements au sein du club blaugrana. C’est d’ailleurs Hansi Flick qui s’assiéra sur le banc de Barcelone lors du prochain exercice. Mais le technicien allemand aura besoin de renforts sur le terrain et c’est pour cela que le Barça a jeté son dévolu sur Nico Williams. Mais l’ancien coach du Bayern Munich ne semble pas être d’accord avec le président barcelonais, Joan Laporta, sur ce dossier.

Le Barça va passer à l’attaque pour Nico Williams

Après s’être révélé à l’Espagne avec l’Athletic Bilbao, Nico Williams a conquis l’Europe avec la Roja lors de l’Euro 2024. Auteur d’une très bonne compétition qui lui a valu une place dans le onze type de l’UEFA, l’international espagnol est très courtisé sur le marché des transferts.

Mais il semble être de plus en proche du Barça qui a d’ores et déjà fait de l’ailier de 22 ans, sa priorité pour le mercato estival. Séduit par son profil et par son entente avec Lamine Yamal, le club blaugrana devrait passer à l’attaque pour Nico Williams dans les prochains jours comme l’indique Sport, ce mardi. Mais le dossier risque de connaitre une autre issue en raison d’une mésentente entre Joan Laporta et Hansi Flick.

Hansi Flick veut Dani Olmo, Laporta insiste pour Nico Williams

S’il annonce une offre à venir du Barça pour Nico Williams, Sport révèle toutefois que ce n’est pas le transfert voulu par Hansi Flick. A en croire le média catalan, le technicien allemand préférerait plutôt miser sur Dani Olmo. Hansi Flick estimerait notamment que la polyvalence du sociétaire de Leipzig serait plus utile au Barça actuellement plutôt qu’un joueur du profil de Nico Williams.

Si le club est intéressé par les deux joueurs, il ne peut qu’en recruter un en raison de l’état de ses finances. Cependant, Joan Laporta ne serait pas du même avis que Hansi Flick et serait prêt à payer la clause libératoire de Nico Williams, fixée à 58 millions d’euros par l’Athletic Bilbao.