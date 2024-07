Espagne - Angleterre : La Roja sur le toit de l’Europe devant les Three Lions (2-1)

L’Espagne et l’Angleterre étaient aux prises, ce dimanche, à l’occasion de la finale de l’Euro 2024. Score final, 2-1.

La successeuse de l’Italie est enfin connue. Les deux restantes des 24 nations engagées pour l’Euro 2024, l’Espagne et l’Angleterre s’affrontaient, ce dimanche, à l’Olympiastadion de Berlin dans le cadre de la finale de ladite compétition. Une rencontre à l’issue de laquelle l’Espagne s’adjuge son quatrième trophée de en devenant l’équipe la plus titrée de la compétition.

L’Espagne et l’Angleterre dos à dos

Dominatrice, l’Espagne n’a pas pu faire la différence devant l’Angleterre avant la fin de la première mi-temps de la rencontre. Pressés par les Espagnols, les Three Lions ont pu tenir le coup. Disciplinés défensivement, les hommes de Gareth Southgate ont tenu tête à la Roja, qui n’a pas pu se créer assez d’occasion. Bellingham et ses partenaires ont inquiété les Espagnols au premier quart d’heure avec le dédoublement côté droit de Bukayo Saka qui lance Walker, mais le tir est repoussé (15e). Le score n’a pas changé avant la pause : 0-0.

L’Espagne lance les hostilités

Au retour des vestiaires, la Roja a confirmé sa domination sur les Three Lions. Après une accélération dévastatrice de Lamine Yamal, le jeune Catalan trouve l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, qui conclut parfaitement en ouvrant le score pour l’Espagne d’une frappe croisée (1-0, 47e). L'Espagne était tout proche de faire le break une minute plus tard. Bien trouvé dans la surface par Williams, Dani Olmo croise beaucoup trop sa frappe (48e).

Williams était proche du doublé. Bien lancé plein axe par Yamal, Morata devance Pickford et croise sa frappe mais Stones repousse en catastrophe. Dans la foulée, Williams frappe, mais ça passe juste à côté du cadre. Montés en puissance pour revenir au score, les Anglais n’y parvenaient pas. Trouvé par Saka dans l'axe, Jude Bellingham fait tomber deux Espagnols sur son sublime contrôle orienté et enchaîne d'une frappe forte qui passe à gauche du but d'Unai Simón (64e). L’Espagne répond. Bien lancé côté droit par Olmo, Yamal repique dans l'axe et frappe du gauche. Mais le gardien anglais se détend bien et repousse le ballon (66e).

L’Angleterre remet les pendules à l’heure, mais…

Cole Palmer sauve l’Angleterre trois minutes après son entrée en jeu. Après que Saka s'est échappé côté droit, l’ailier anglais centre à ras de terre vers Bellingham, qui remise le ballon en retrait pour Palmer. L'attaquant de Chelsea déclenche une frappe puissante à ras de terre depuis l'entrée de la surface et trompe Simon et égalise pour les Three Lions (1-1, 73e). Tout est relancé dans cette finale.

Le sauvetage de Pickford. Les Espagnols combinent dans les petits espaces avec un -une-deux-trois joué à la perfection entre Williams, Olmo et Yamal. Tout seul face à l’ailier espagnol, le portier anglais a repoussé le cuir (82e). Mais l’Espagne a fait le forcing, qui a payé. Oyarzabal s’est jeté au premier poteau et a poussé au fond des filets un centre délicieux de Cucurella (86e). Les quatre minutes de temps additionnels n’ont pas suffi aux Anglais d’égaliser. L’Espagne s’est imposée 2-1 et s’adjuge son quatrième trophée et devient ainsi la plus titrée de l’Euro devant l’Allemagne (3).