L'avocat de Neymar dément l'organisation d'une fête au Nouvel An

L'avocat de l'attaquant du PSG a démenti que le Brésilien allait organiser une énorme fête dans sa demeure au Brésil pour célébrer le Nouvel An.

Neymar fait la une de l'actualité au et continue de faire parler de lui dans le monde entier, et ce même si c'est les trêve hivernale en . Et pour cause, la star du serait sur le point d'organiser une soirée de réveillon du Nouvel An pour environ 150 personnes au Brésil. Malgré la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 190 000 morts au Brésil, l'international auriverde va organiser une grande réception dans son manoir de Mangaratiba qui, selon les dernières informations, durera cinq jours.

Agencia Fabrica, la société qui organise la fête, a rejeté les allégations selon lesquelles environ 500 personnes seraient présentes et insiste sur le fait qu'elle respectera des mesures de santé et de sécurité strictes pour empêcher la propagation du Covid-19.

Une déclaration des organisateurs de la fête révélait : "Agencia Fabrica précise qu'elle est l'organisaterice et productrice de l'événement du réveillon du Nouvel An dans la région de Costa Verde, dans l'État de Rio de Janeiro, qui recevra environ 150 personnes. L'événement se déroulera dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les agences publiques. La société précise également que l'événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et sans vente de billets, se déroule avec toutes les licences des organismes compétents nécessaires à sa réalisation."

Ce mardi matin, c'est autour du clan Neymar de réagir par l'intermédiaire de l'un des avocats de l'international brésilien. "Non !!! C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar", a affirmé l'un des avocats du Brésilien à l'AFP . Il a ajouté que Neymar prévoyait de passer la soirée du 31 en famille. "Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute". Est-ce que ce démenti suffira à faire retomber la polémique, pas si sûr que cela.

Le Brésil a été durement touché par la pandémie, seuls les États-Unis ayant subi plus de décès que la nation sud-américaine, alors qu'il y a eu plus de 7 millions de cas confirmés - le troisième plus grand nombre au monde.

Le président Jair Bolsonaro a refuté la gravité du virus, bien qu'il ait été testé positif à plusieurs reprises. Le leader de droite est également sceptique quant au vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Il a déclaré ce mois-ci: "Dans le contrat Pfizer, il est clairement écrit:" Nous ne sommes responsables d'aucun effet secondaire ". Si vous vous transformez en crocodile, c'est votre problème. Si vous devenez surhumain, si une femme commence à se faire pousser la barbe ou si un homme commence à parler d'une voix efféminée, ils [les fabricants de vaccins] n'auront rien à voir avec cela."

Neymar a marqué neuf buts et inscrit trois passes décisives en 12 apparitions cette saison pour le PSG. L'ancienne star de Barcelone est blessée depuis la mi-décembre et devrait être apte à jouer pour les champions de début 2021, avec leur premier match de l'année prévu le 6 janvier.

Actuellement sans entraîneur principal mais étant en passe de conclure l'arrivée de Mauricio Pochettino, le PSG affrontera Saint-Étienne et accueillera Brest au Parc des Princes trois jours plus tard.

Les Parisiens sont troisièmes de la , à un point derrière et après 17 matches disputés.