Messi ne croit pas à des retrouvailles avec Neymar

Lionel Messi s’est montré très sceptique quant à ses chances de rejouer avec son grand ami Neymar.

Les retrouvailles entre Messi et Neymar ce n’est pas pour demain. Tandis que l’attaquant brésilien a exprimé il y a quelques semaines son désir de rejouer avec la Pulga, ce dernier s’est dit assez circonspect sur le fait qu’il puisse reconstituer un duo avec son grand ami.

« Il n’y a plus d’argent au Barça »

"Ça va être difficile de faire venir des joueurs (à Barcelone) parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de joueurs importants (à recruter) pour pouvoir être compétitif partout, et ces joueurs, tu dois les payer", a indiqué le sextuple Ballon d’Or dans une interview à La Sexta. Le club catalan est en effet dans une situation économique compliquée et cela l’inquiète : « C'est un moment difficile pour le club, pour tout le monde, mais de ce que nous savons, le club va vraiment mal et ce sera difficile de revenir à la situation antérieure ».

Le capitaine blaugrana est ensuite revenu sur les propos tenus par la star du PSG à la télé argentine. « Il n'a pas dit 'je veux rejouer avec Messi' ? Il a dit "je voudrais rejouer avec Messi" ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours », a-t-il confié.

Pour que Messi et Neymar rejouent ensemble, il reste l’option d’un transfert de l’Argentin vers le PSG. Mais, l’intéressé a suggéré qu’il n’était pas pressé de quitter Barcelone : « Il y a beaucoup de gens à Barcelone, les supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu'il y a des gens qui pensent différemment. Mais je vais faire de mon mieux pour le club et pour moi. Je n'ai aucun doute, je sais ce que me disent mon cœur et ma tête ».

Messi ne veut pas être distrait par son futur

Messi sera en fin de contrat du côté du Nou Camp l’été prochain. Il peut même commencer à négocier avec un autre club à partir du 1er janvier prochain. Cependant, il refuse de penser à son futur pour l’instant. « Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année, et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose », a-t-il tonné. D'un autre côté, il a exprimé un souhait personnel. Celui qu'il a de découvrir le championnat nord-américain : "J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat (la ). Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard, c'est pour ça que je dis que je voudrais revenir à Barcelone".

Le génie argentin est donc surtout concentré sur ses échéances avec les Blaugrana et parmi celles-ci figurent une opposition contre le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions. Sur ce choc, il a confié : « Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la , qui nous avait mis les uns contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone (...) Avec Neymar, nous ne voulions pas tomber l'un contre l'autre. Aujorud'hui, nous ne sommes pas dans notre meilleure forme, mais nous devrons respecter notre histoire et je pense que ce sera un match équilibré ».