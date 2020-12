OFFICIEL - Le PSG se sépare de Tuchel

Le PSG vient de confirmer le départ de son entraineur allemand, Thomas Tuchel.

Comme annoncé par la presse allemande il y a bientôt une semaine, le PSG a décidé de mettre un terme aux fonctions de son entraineur principal, Thomas Tuchel. Le technicien allemand quitte la capitale française au bout d’une expérience de deux ans et demi. Une décision radicale qui a pris tout le monde de court ce jeudi.

Une décision actée mercredi soir

Le club francilien a confirmé l’information à travers un communiqué publié sur son site officiel : "Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel. Arrivé sur le banc parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel aura dirigé l’équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matches nuls et 20 défaites (342 buts inscrits, 109 buts encaissés). Au passage, il aura remporté 2 Championnats de (2019, 2020), 1 (2020), 1 (2020), 2 Trophées des champions (2018, 2019) et emmené le Paris Saint-Germain, en août dernier, jusqu’à la première finale de de l’histoire du Club".

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a remercié l'entraîneur allemand pour son travail dans la capitale française dans ce communiqué : "Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir".

Tuchel a été viré au lendemain du dernier match de l’année, qui a vu sa formation l’emporter largement contre (4-0). Son licenciement intervient aussi peu après l’interview qu’il a accordée à la presse allemande et dans laquelle il a critiqué ouvertement le fonctionnement du club. Selon nos informations, la séparation a été actée tard mercredi suite à une réunion impliquant Nasser Al-Khelaifi et Leonardo.

Tuchel s’en va, alors que son bilan comme coach du PSG est assez satisfaisant. Avec lui, Paris s’est adjugé deux titres de champion, mais aussi la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. L’équipe francilienne a aussi franchi les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis 1995, atteignant même la finale de l’épreuve. En aout dernier, Neymar et ses coéquipiers ont échoué tout près du but en s'inclinant contre le Bayern (0-1).

Pochettino pour lui succéder

A noter que Tuchel est le tout premier coach du PSG à être débarqué de son poste en plein milieu de la saison depuis Antoine Kombouaré. Ce dernier avait connu le même sort en 2011 alors que son équipe était leader du championnat. Carlo Ancelotti l’avait ensuite remplacé, pour échouer finalement à la deuxième place derrière .

Pour remplacer Tuchel, le nom qui ressort est celui de Mauricio Pochettino. Goal est en mesure de confirmer que le coach argentin se trouve actuellement en France. Il est libre de tout engagement, ce qui signifie que son arrivée ne devrait pas être compliquée à boucler. Si cette information est confirmée, l’Argentin retrouvera un club où il a évolué comme joueur pendant deux ans (2001-2003), portant même le brassard de capitaine.