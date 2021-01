Lampard n'est pas en danger immédiat à Chelsea malgré la menace de Tuchel

Le patron des Blues fait face à une nouvelle pression externe autour de son travail mais aucune décision dramatique n'a été prise par ses dirigeants.

Frank Lampard doit se battre pour convaincre qu'il peut mener le club vers la gloire future alors que des entraîneurs expérimentés à travers l'Europe commencent à désirer son poste. La victoire 3-1 de à Londres a ajouté à un mauvais résultat supplémentaire dans une mauvaise série pour les Blues qui les ont vus remporter une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de . Chelsea a deux jours de congé après cette défaite et rien n'a été communiqué à Lampard sur son avenir.

On pense qu'il n'y a pas de risque immédiat de perdre son emploi avant un affrontement au troisième tour de la contre Morecambe dimanche. Lampard a publiquement exprimé son désir de rester à Stamford Bridge et a exhorté la patience de tous ceux autour du club, déclarant que son équipe reste jeune et non confirmée. "Je suis un perfectionniste qui veut le meilleur pour ce club", a déclaré Lampard à Stamford Bridge. "La première personne qui met la pression, c'est moi".

"Parfois, l'année dernière, je voulais pousser et être encore meilleur que quatrième, même si je sentais que c'était un exploit compte tenu de l'interdiction de recruter et de la jeunesse de l'équipe. Cette saison, les seize matches sans défaite étaient quelque chose que j'essayais toujours de tempérer au fur et à mesure. Nous avons traversé notre groupe de . Je n'ai pas beaucoup prêté attention à cela parce que je le sentais avec les joueurs et la façon dont ils jouaient que nous devrions passer et nous avons montré une très bonne forme. À la minute où nous sommes dans une période difficile. Je le comprends car j'ai joué ici pendant longtemps", a ajouté l'Anglais.

"Je comprends à la minute où vous perdez quelques matchs en peu de temps, puis tout le monde regarde et pose des questions. Ensuite, tout le monde regarde différemment et dit que vous avez dépensé autant d'argent. Eh bien, la réalité est que beaucoup de joueurs qui sont arrivés sont jeunes, nouveaux, ont été blessés, n'ont pas joué ensemble auparavant. Je n'ai pas pu faire jouer Ziyech, Pulisic ou Timo Werner dans la même équipe", a analysé Lampard.

Lampard demande du temps

"Si nous nous attendons à ce que la relation entre eux trois soit la même que Sterling, De Bruyne et Bernardo Silva aujourd'hui, alors il y a des attentes qui ne sont pas réelles. Les attentes après Leeds selon lesquelles nous sommes prétendants au titre n'étaient pas réelles. Je suis réaliste maintenant en disant que le club doit supporter la douleur là où nous voulons aller. Toute construction ou reconstruction que nous avons avec les joueurs que nous avons amenés prend de la douleur. Cela signifie de la douleur sur le terrain, de la douleur derrière des scènes de combat et du caractère. C'est comme ça que vous construisez", a conclu Frank Lampard.

L'entraîneur des Blues compare son cas à celui de Pep Guardiola : "Pep Guardiola lors de sa première année à Man City, un entraîneur incroyable arrive et il y a des moments difficiles. Nous connaissons l'histoire avec Man City et . Je ne me mets pas à ce niveau car je dois le montrer dans quelques années et je dois prouver. Je ne peux parler que de nous et je peux dire que c'est une période difficile. Je comprends les raisons et nous devons continuer à nous battre. Je suis la première personne à devoir continuer à nous battre".

Cependant, avec 250 millions d'euros dépensés dans la fenêtre de transfert estivale sur son équipe, la pression sur Lampard reste intense, avec une partie du soutien du club de plus en plus agitée. De plus, l'ancien entraîneur du PSG récemment parti, Thomas Tuchel, souhaite depuis longtemps entraîner en Premier League dans un des six meilleurs clubs. Les trois internationaux allemands de l'équipe des Blues pourraient renforcer son dossier pour succéder à Lampard, Pulisic ayant également évolué sous ses ordres au . Tuchel a été envisagé pour un rôle à Chelsea dans le passé, mais n'a jamais été en tête de la liste des finalistes du club.

Mauricio Pochettino a longtemps été admiré malgré son lien avec , mais il a depuis accepté un rôle pour remplacer Tuchel au PSG. Massimiliano Allegri a été présenté comme un possible successeur et a également exprimé son intérêt à rejoindre la Premier League après avoir quitté la en 2019. Les Blues n'ont pas encore contacté Allegri au sujet d'un futur rôle au sein du club. Pourtant, alors que les agents travaillent dans les coulisses pour mettre leurs clients en lice pour un poste de premier plan dans l'ouest de Londres, la prudence demeure quant à l'avenir de Lampard. L'entraîneur des Blues reste populaire auprès de la plupart des joueurs dans le vestiaire, qui comprend une foule de jeunes joueurs reconnaissants d'avoir la chance de jouer pour lui. Il y a cependant un certain mécontentement de la part de ceux qui sont en marge d'une escouade qui reste surdimensionnée.

Chelsea n'est que l'un des nombreux grands clubs qui ont eu du mal à dégraisser les joueurs pendant la pandémie. Lampard a précédemment admis qu'il était prêt à réduire ses options pour augmenter l'harmonie du groupe, avec des personnalités comme Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Antonio Rudiger et Fikayo Tomori explorant tous leurs options. Chelsea a inclus une foule de jeunes dans la bulle de la première équipe et a suspendu sa chance de demander des prêts avant ses débuts lors d'un affrontement en FA Cup avec Morecambe ce week-end. Tino Anjorin, Tino Livramento, Lewis Bate et Henry Lawrence font partie des stars des moins de 23 ans qui sélectionnés.