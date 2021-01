Frank Lampard "pas préoccupé" par son cas personnel

L'entraineur de Chelsea, Frank Lampard, a botté en touche les questions sur son avenir après la défaite enregistrée contre Manchester City.

Le manager de , Frank Lampard, a insisté sur le fait qu'il ne craignait pas d'être limogé après que son équipe ait perdu 3-1 à domicile contre Manchester City dimanche.

Les Blues n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches de et occupent la huitième place du classement, à sept points de après avoir disputé un match de plus que les champions en titre.

La pression s'accroit sur l'ancien milieu de terrain de l'équipe londonienne et de l' , mais il ne craint pas de perdre son emploi à ce stade. "Je ne vais pas parler au nom des personnes au-dessus ou du conseil d'administration", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après le match. "Je ne peux pas répondre sur mon contrat, la série et les résultats difficiles, je ne peux parler qu'en tant que manager du club."

Il a ajouté: "Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je viens de parler à l'équipe après le match de la façon dont j'aborde les périodes difficiles. Je sais que cela ne va pas être facile. Il y a un mois, les gens discutaient quand j'allais obtenir un nouveau contrat. La pression reste constante. Mon travail est de continuer à travailler et de mettre en place mon équipe".

"J'ai eu des périodes difficiles l'année dernière, a-t-il rappelé. Peut-être que j'ai eu des circonstances atténuantes pour que les gens ne les voient pas de la même façon, mais j'ai eu une très bonne série en novembre et nous avons perdu trois matchs à domicile en décembre que nous avons pourtant maitrisé. Nous avons perdu 1-0, 2-0, 1-0 et pour moi, c'était sévère. Je suis un perfectionniste qui veut le meilleur pour ce club. La première personne qui met la pression, c'est moi. Parfois, l'année dernière, je voulais pousser et être encore meilleur que quatrième, même si je sentais que c'était un exploit compte tenu de l'interdiction de recruter et de la jeunesse de l'équipe. Cette saison, la série de 16 matchs sans défaite était quelque chose que j'essayais toujours de relativiser".

Lampard essaye de relativiser, mais son bilan commence à devenir inquiétant. Après une saison et demie passée au club, il présente le pire ratio de tous les coaches qui se sont succédés sur le banc des Blues sous l'ère Abramovitch (depuis 2013).