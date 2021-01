Chelsea, Lampard apporte son soutien à Timo Werner

Timo Werner traverse actuellement une passe délicate, mais son coach est convaincu qu'il va très bientôt retrouver le niveau qu'on lui connait.

Frank Lampard, le manager de , pense qu'il appartient en partie aux coéquipiers de Timo Werner d'aider à mettre fin à la sécheresse de 11 matchs de l'attaquant allemand en distillant de bonnes passes et au bon moment. Le manque de buts de Werner a coïncidé avec la méforme des Bleus, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matches.

Chelsea affrontera à Stamford Bridge ce week-end, dans un duel entre deux équipes joueuses et qui aiment la possession du ballon. Le style de jeu de Pep Guardiola peut permettre à Werner de se distinguer en contres, mais Lampard reste convaincu que l'international allemand peut aussi être efficace contre des défenses plus regroupées.

"City sera un match différent, mais nous sommes aussi une équipe basée sur la possession", a déclaré Lampard aux journalistes. "Nous aurons généralement la part du lion de possession et nous avons généralement trouvé des équipes de bloc bas contre nous récemment et que nous n'avons pas réussi à contrecarrer. Je pense que les attributs de Timo peuvent être très puissants en contre-attaque, mais il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin dans le match contre City, sur et en dehors du ballon, donc nous verrons."

«Il (Werner) reste toujours une arme énorme en contre-attaque et je pense qu'il deviendra également une arme énorme contre les blocs bas, a poursuivi le technicien anglais à propos de sa recrue. Ce n’est pas comme s'il ne pouvait pas jouer dans ce registre. Il est vif, il peut conclure. Parfois, il nous incombe également d'amener le ballon dans les bons domaines. »

Lorsque Chelsea a accueilli , Werner s'est retrouvé écarté du onze de départ pour un match de championnat pour la première fois cette saison, alors qu'il était également remplacé à la mi-temps à le lendemain de Noël. Cependant, Lampard est convaincu que Werner redeviendra un acteur clé en continuer à travailler et à bien s'entrainer.

«Chaque joueur traverse des moments difficiles devant le but», a-t-il ajouté. "Ce qui est bien c'est qu'il a les occasions, c'est définitivement un avantage, nous le savons. Je pense que le travail sur le terrain d'entraînement était le seul moyen de changer cela, un travail simple sur le terrain d'entraînement et la répétition des actions devant les buts, ce que Timo fait maintenant. Quand vous travaillez comme ça, ce n'est plus qu'une question de temps parce que ses qualités naturelles le mettront devant le but et l'éloigneront des défenseurs et lui donneront à nouveau des opportunités. Si sa confiance vient du fait de manquer de buts, ce n'est que naturel. C'est mon travail de l'aider avec sa confiance et d'être positif et de pousser dans une direction positive. Les buts viendront. "