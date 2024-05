La sortie inquiétante de Samir Nasri sur l’OM avant l’Atalanta

Ancien joueur de l’OM, Samir Nasri est inquiet pour les Phocéens avant la demi-finale aller de la Ligue Europa contre l’Atalanta.

Jeudi, l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame s’affrontent en match aller des demi-finales aller de la Ligue Europa. Mais même si les Phocéens sont plus ou moins rassurants lors de leurs quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, Samir Nasri est pessimiste pour son club de cœur.

Samir Nasri inquiet pour l’OM

Tombeur du SL Benfica au tour précédent de la compétition, l’Olympique de Marseille retrouve l’Atalanta Bergame pour le compte des demi-finales de la Ligue Europa. En effet, les Phocéens accueillent les Italiens pour le compte de la manche aller, ce jeudi, au Stade Orange Vélodrome. Ancien milieu offensif du club du Sud de la France, Samir Nasri, qui exerce en tant que consultant désormais, a donné son impression sur l’OM et le PSG avant leur match européen cette semaine. L’ancien de Manchester City est moins optimiste pour l’OM plutôt que le PSG.

« Je suis un peu moins confiant pour Marseille que pour Paris. Le cœur y est. Après, je pense qu’il va falloir faire la différence au match aller. Un peu à l’image de ce qu’ils avaient fait face à Villarreal, car l’Atalanta ce n’est peut-être pas un nom qui fait rêver, mais c’est une équipe très sérieuse en Italie. Leur entraîneur Gian Piero Gasperini, qui est là depuis des années, demande à son équipe de beaucoup courir. Et quand on voit les problèmes physiques des Marseillais en ce moment et tous les blessés, même s’ils en récupèrent, je me fais un peu de soucis », a déclaré Samir Nasri au Canal Champions Club sur Canal+.

Faut-il rappeler que l’Olympique de Marseille n’a pas perdu depuis quatre matchs toutes compétitions confondues. Les hommes de Gasset ont battu le SL Benfica (1-0, t.a.b 4-2), fait des matchs nuls contre Toulouse (2-2) et Nice (2-2) et arraché une victoire contre Lens (2-1), dimanche.