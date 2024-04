Borussia Dortmund - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace chez Dortmund pour le match aller des ½ finales de la Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Après le match entre le Bayern Munich et le Real Madrid, la seconde demi-finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA a lieu, ce mercredi 1er mai. Et là, le choc aura lieu entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, deux adversaires qui se connaissent très bien pour s’être déjà affrontés lors de la phase de groupes cette saison.

Dortmund – PSG, la revanche bavaroise en vue

Le Borussia Dortmund rêve d’un deuxième sacre en Ligue des champions depuis son unique il y a 27 ans, notamment en 1997 quand il avait battu la Juventus Turin (3-1). S’il n’a plus goûté à une finale depuis son échec en 2013 face à son homologue allemand, le Bayern Munich (2-1). Les hommes d’Edin Terzic rêvent cette fois-ci d’aller en finale en disposant du PSG, qui les avait battus (2-0) au Parc des Princes avant de faire un nul (1-1) au match retour lors de la phase de groupes cette saison. Dortmund a déçu lors de sa dernière sortie avant d’affronter le PSG, en s’inclinant lourdement en championnat contre le RB Leipzig (4-1).

Pour sa part, le Paris Saint-Germain rêve toujours de son premier titre en Ligue des champions, lui qui avait échoué en finale en 2020 contre le Bayern Munich (0-1) à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, au Portugal. Champion de France, ce dimanche, grâce à la victoire de l’OL face à l’AS Monaco (3-2), le club francilien est plus que jamais concentré sur la Ligue des champions cette saison avant de penser à une finale de Coupe de France contre Lyon. Même s’ils ont connu des difficultés avant de faire un match nul contre Le Havre (3-3), samedi, les capés de Luis Enrique estiment prendre une option à Iduna Park. L'entraineur espagnol les a d'ailleurs fortement encouragés à se montrer ambitieux dès cette première manche à l'extérieur.

Horaire et lieu de match

Dortmund – Paris SG

½ finale aller/Ligue des champions

Lieu : Signal Iduna Park

A 21 heures française

Les compos probables du match Dortmund - Paris SG

Dortmund : Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf - Can - Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens - Fullkrug

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Dortmund - Paris SG

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 1er mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.