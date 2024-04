L'OM au bout de la nuit

Marseille défiait Benfica en quarts retour de Ligue Europa ce jeudi et les Phocéens se sont qualifiés !

L'Olympique de Marseille jouait son quart de finale retour d'Europa League à l'Orange Vélodrome ce soir à 21h. Il recevait le club portugais du Benfica Lisbonne, vainqueur au match aller (2-1).

La première occasion de la rencontre intervenait dès la 8e minute.

Trouvé par Ounahi au coeur de la surface, Ndiaye parvient à déclencher un tir depuis le point de penalty. Sa frappe arrive directement sur Trubin qui repousse sur sa droite.

Au repos, le constat était clair. L'OM sevrait Benfica de ballon le Benfica (60% de possession) mais a surtout montré des maladresses offensives. Les Marseillais ont manqué de tranchant, souvent heurtés au mur rouge du SLB. Mais la délivrance allait intervenir dans le second acte.

Parfaitement lancé dans le couloir gauche par Veretout, Aubameyang prend de la vitesse et centre en bout de course. Il trouve la tête de Moumbagna qui repique sa reprise puissante entre les jambes de Trubin. 1-0 et direction la prolongation !

La rencontre reste animée et équilibrée : Aubameyang a répondu avec une inspiration qui a frôlé le cadre (103e) à l'occasion brûlante de Di Maria sauvée par Lopez (98e).

Le dernier billet pour les demi-finales d'Europa League allait néanmoins se jouer aux tirs au but. Et c'est l'OM qui allait sortir victorieux de cette fruste loterie. Le rêve est toujours possible !