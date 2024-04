PSG – Barça, l’arbitre du match est connu !

A deux jours du choc PSG – Barça en Ligue des champions, l’arbitre de la rencontre vient d’être connu du grand public sportif.

La Ligue des champions fait son grand retour cette semaine avec les affiches des quarts de finale. Deux équipes engagées, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’affrontent ce mercredi soir au Parc des Princes. En prélude à ce choc très attendu, l’UEFA vient de rendre public le nom de l’arbitre retenu pour la rencontre.

Anthony Taylor au sifflet du PSG – Barça

Après avoir écarté la Real Sociedad en huitièmes de finale de la compétition, le Paris Saint-Germain vise une place au dernier carré de Ligue des champions cette saison. Pour ce faire, il va falloir se défaire du FC Barcelone lors de la double confrontation pour espérer atteindre cette étape.

Depuis quelques heures, l’arbitre retenu pour diriger la rencontre de la manche aller entre Parisiens et Barcelonais est connu. En effet, il s’agit de l’arbitre expérimenté anglais, Anthony Taylor. Ce dernier était même aux commandes du match de Premier League entre Manchester United et Liverpool (2-2), ce dimanche. Celui-ci sera épaulé par cinq arbitres anglais mercredi soir au Parc des Princes, notamment Gary Beswick et Adam Nunn (assistants), Stuart Attwell et David Coote (assistants vidéo), ainsi que Robert Jones (quatrième arbitre).

Porte-bonheur du PSG ? Le Barça…

Depuis que le nom du juge central est connu, c’est la joie au sein du Parc des Princes. Puisque le Paris Saint-Germain n’a perdu aucune de ses six rencontres au cours desquelles l’arbitre de 45 ans était aux commandes. Les Franciliens avaient remporté 5 victoires contre un match nul avec Anthony Taylor au sifflet.

L’histoire a débuté en 2015 quand le PSG avait battu le Shakhtar Donetsk (2-0) en phase de groupes de la Ligue des champions. Lors du match victorieux à huis clos face au Borussia Dortmund (2-0) en 8es de finale retour le 11 mars 2020 en pleine explosion de la pandémie du coronavirus, l’Anglais était au sifflet du match. Taylor avait arbitré la victoire du PSG contre l'Atalanta Bergame (1-2) en quarts de finale du Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne.

L’arbitre anglais était au sifflet du PSG-Real Madrid (3-0) en septembre 2019, avec deux buts non valables refusés aux Madrilènes. C’est toujours Anthony Taylor, qui avait sifflé le match de la qualification du PSG contre le Barça en 2021 lors du match nul (1-1) après le succès 4-1 à l’aller. L’Anglais a également dirigé la victoire du PSG contre la Juventus (2-1) en phase de groupes.

Par ailleurs, les matchs du Barça au cours desquels Taylor était aux commandes n’avaient pas tout le temps tourné à l’avantage des Espagnols. Puisque les quatre matchs qu’il a dirigés pour le Barça étaient soldés par deux nuls, notamment contre l'Olympiacos (0-0) en 2017 et celui au Parc des Princes contre Paris (1-1) synonyme d'élimination en 2021, une défaite contre le Bayern Munich (0-3) et une victoire (0-1) face à Porto en octobre dernier.