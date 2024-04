PSG - Barça, la prédiction surprenante de Ludovic Giuly

Ancien joueur du Barça et du PSG, Ludovic Giuly a fait une prédiction étonnante sur le résultat du choc PSG – Barça.

Le PSG et le Barça s’affrontent mercredi prochain en manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais ce choc a démarré depuis bien longtemps avec les déclarations des acteurs des deux équipes dans les médias. Même les anciens joueurs n’y échappent et chacun y va de son pronostic. C’est le cas de Ludovic Giuly, passé par les deux clubs, qui a annoncé son favori pour cette double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Ludovic Giuly loue le travail de Luis Enrique au PSG

C’est l’affiche qui fait le plus parler depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Des débats qui se justifient notamment par les souvenirs de la remontada du Barça sur le PSG en 2017. Entraineur du club catalan à l’époque, Luis Enrique exerce désormais dans la capitale française. Et le technicien convainc plusieurs observateurs dont Ludovic Giuly par son travail au PSG.

« Luis Enrique a tout changé. Il a de la concurrence à tous les postes. Il n'a pratiquement pas utilisé la même composition lors de trois matchs consécutifs. Il n'y a pas 11 joueurs, il y en a 20 et ils peuvent tous jouer. La gestion du groupe est phénoménale », reconnait l’ancien international français dans des propos relayés par Foot01.

Giuly annonce le Barça favori contre le PSG

Ancien joueur du Barça (2004-2007) et du PSG (2008-2011), Ludovic Giuly sera partagé mercredi prochain devant l’affiche entre les deux clubs. Toutefois, le Français donne plus de crédit au Barça pour une qualification. A en croire l’ancien lyonnais, le club catalan part favori en raison de son expérience dans des matchs à enjeux.

« Mais, il faut voir comment ils se comportent dans deux matchs aussi exigeants et presque consécutifs. Nous devons voir si leurs stars arriveront à faire la différence. Le Barça est peut-être un peu favori car ils ont plus d'expérience dans ce type de matchs », confie Ludovic Giuly.