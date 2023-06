La grande annonce de Bernardo Silva au sujet du PSG

A peine la finale de la Ligue des Champions terminée, Bernardo Silva a exprimé sa volonté de rejoindre Paris.

Bernardo Silva vient de conquérir le plus grand trophée de sa carrière. Avec Manchester City, il a remporté ce samedi la prestigieuse Ligue des Champions. L’ailier portugais, qui a disputé l’intégralité de la finale, n’a toutefois savouré que très brièvement ce triomphe. Quelques minutes seulement après la fin de la rencontre, il a exprimé son désir de changer d’air et de rejoindre Paris.

Bernardo Silva prêt à rejoindre le PSG

Selon une information de TF1, l’ancien monégasque s’est dit être « très tenté » par un transfert au PSG. Le club francilien le convoite depuis un moment et Luis Campos l’a même érigé en priorité de son mercato.

Au bout de six ans passés à City, Bernardo Silva ne se voit pas continuer avec l’équipe de Guardiola. Il veut relever un nouveau défi et un retour en Ligue 1, un championnat qu’il connait très bien, l’enchante au plus haut point.

Il n’y a pas encore eu de négociations entamées entre les deux clubs concernés, mais cela ne devrait pas tarder. Silva étant encore sous contrat avec les Sky Blues, Paris est obligé de soumettre une offre pour essayer de l’attirer dans ses rangs. La valeur marchande de l’ailier lusitanien s’élèverait à 80 millions d’euros.

S’il rejoint le PSG, Bernardo Silva y retrouvera Kylian Mbappé. En 2017, le duo avait joué un grand rôle dans la conquête de la Ligue 1.