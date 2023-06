PSG – La liste des indésirables mise à jour

Après avoir écarté Lionel Messi et Sergio Ramos, la liste des indésirables du PSG a été mise à jour. Les cibles mercato et le capitanat également.

Le titre enfin en poche, le PSG peut enfin se tourner vers le grand remue ménage tant annoncé pour remettre le club sur les bons rails. Et si la priorité reste la nomination d'un nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann se dirigeant tout doucement vers la capitale, l'heure est également à l'allègement d'un noyau trop important et trop peu concerné. Lionel Messi et Sergio Ramos ont déjà été remerciés, la liste des indésirables a dont été mise à jour. Les questions des cibles mercato et du capitanat ont également été abordées en interne.

Indésirables, cibles mercato et capitanat mis à jour

Lionel Messi et Sergio Ramos écartés du club, Luis Campos et la direction parisienne ont mis à jour la liste des indésirables à Paris. Renato Sanches, miné par les blessures, Carlos Soler, bien trop neutr, et Hugo Ekitike, trop souvent insuffisant, pourraient quitter la capitale après seulement une année au PSG. Le cas de Neymar est toujours en suspens : une partie de la direction souhaite s'en débarrasser, l'autre non et le joueur veut rester.

Côté mercato entrant maintenant, l'enveloppe mise à disposition de Luis Campos n'est pas encore clairement connue mais il est assuré qu'elle sera plus grande que l'été dernier. Le directeur sportif portugais souhaite prioriser des joueurs d'équipe capable d'apporter un surplus d'énergie lors des moments difficiles. En interne, il lui a été précisé que le club souhaitait garder une grande partie des liquidités pour réaliser un ou deux gros coups. Bernardo Silva et Victor Osimhen pourraient être ces deux noms.

Dernier point discuté en interne, la question du capitanat. Si Marquinhos portait le brassard sous Christophe Galtier, cela ne lui assure pas de le conserver la saison prochaine. L'aura du Brésilien pourrait être remise en question après ses prestations moyennes et son leadership chancelant bien que sa longévité au club parle pour lui. Selon des sources internes, la décision reviendra au prochain coach.