Le groupe du PSG contre Le Havre avec plusieurs absents

Ce samedi soir, le PSG accueille Le Havre à l’occasion du match de la 31e journée de Ligue 1. Le groupe parisien ci-dessous.

Le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité, ce samedi soir (21 heures), à Le Havre AC dans le cadre de la rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 1 de France. A quelques heures du coup d’envoi de ce choc, l’entraîneur du club francilien, Luis Enrique, vient de rendre publique la liste des joueurs retenus. Plusieurs joueurs manquent ce match avant le Borussia Dortmund.

Quatre gros absents pour le PSG

Après avoir vu son sacre être retardé de quelques jours en dépit de sa victoire contre Lorient (1-4), mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a désormais la chance d’anticiper son douzième titre de l’histoire, ce samedi 27 avril 2024. Mais ceci passe par une victoire impérative face à Le Havre au Parc des Princes. Pour ce faire, Luis Enrique a fait appel à ses hommes qu’il juge capables d’atteindre cet objectif.

Getty Images

Mais on note quatre absents majeurs dans le groupe du technicien espagnol. En effet, on peut voir les absences de Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Nuno Mendes et Fabian Ruiz dans le groupe convoqué par Lucho pour la réception de Le Havre AC. Ces derniers sont sûrement laissés au repos en vue du match au Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des champions, mercredi.

Des retours constatés

Par ailleurs, on note les retours de certains autres cadres de l’effectif parisien. Laissés au repos lors du déplacement à Lorient, mercredi, Marquinhos, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont de retour dans le groupe parisien.

Getty

De son côté, Senny Mayulu est une fois encore convoqué par Luis Enrique contrairement à Yoram Zague et Ethan Mbappé, qui n’ont pas reçu une convocation de Lucho.

Getty Images

Le groupe du PSG contre Le Havre

Gardiens : Navas, Letellier, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar

Milieux : Ugarte, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola