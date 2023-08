L’OM officialise sa septième recrue

L’Olympique de Marseille met la main sur une autre recrue avant la fin du mercato estival. Sa septième cet été.

Marseille tente de convaincre en championnat et en Coupe d’Europe (Ligue Europa) où il est reversé après son élimination en Ligue des champions par les Grecs de Panathinaïkos. En effet, Pablo Longoria réussit à boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant dans la cité phocéenne.

Joaquín Correa est Marseillais

Après le départ de Ruslan Malinovskyi (parti) à Genoa en Serie A italienne et le probable départ de Pol Lirola (26 ans) vers Frosinone, l’Olympique de Marseille vient de renforcer son effectif. En dépit de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, libre en provenance de Chelsea, en plus d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, les Phocéens ont réussi à s’offrir un autre attaquant. Comme l’a évoqué GOAL, jeudi, l’OM a bien évidemment un intérêt pour Joaquín Correa.

Dans un communiqué sur son site officiel, Marseille a officialisé l’arrivée de l’Argentin. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Joaquín Correa en provenance du FC Internazionale Milano. L’attaquant s’est engagé en prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », indique la note phocéenne.

Selon les informations de Foot Mercato, l’international argentin de 29 ans (19 capes, 04 buts) est prêté pour une saison avec option d’achat de 16 M€. Ladite option peut même devenir obligatoire (13 M€) en fonction des résultats obtenus cette saison par les Olympiens, notamment une qualification ou non en Ligue des Champions.

Occupant un second rôle à l’Inter Milan, Joaquín Correa a joué 41 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. L’Argentin a pu inscrire 4 buts et délivrer une passe décisive. Son contrat avec les finalistes de la dernière Ligue des champions court jusqu’en juin 2025. Le joueur a choisi Marseille puisqu’il souhaite se relancer dans un championnat autre que celui d’Italie.

Septième recrue de l’OM

Après avoir laissé partir Dimitri Payet et Alexis Sanchez, Pablo Longoria a fait signer six nouveaux joueurs cet été à l’OM cet été. Celle de Joaquín Correa est la septième dans la formation dirigée par Marcelino.

Avant l’arrivée de l’attaquant argentin, qui avait déclaré forfait pour le Mondial 2022 au Qatar, Marseille a réussi à obtenir les signature du gardien Rubén Blanco, l’arrière gauche Renan Lodi, du milieu défensif Geoffrey Kondogbia, des attaquants sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye et l’avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.