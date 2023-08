OM : Alexis Sánchez très en colère contre Longoria

Alexis Sánchez ne veut plus entendre parler de l’Olympique de Marseille. Le Chilien vient de démontrer sa colère envers Longoria et l’OM.

Après seulement une saison passée au Vélodrome, Alexis Alejandro Sánchez Sánchez quitte l’Olympique de Marseille. L’avant-centre chilien de 34 ans a vu son contrat ne pas avoir été renouvelé par les dirigeants de l’OM, dont Pablo Longoria en est le président.

Sánchez abolit l’OM de son passage

Ne comptant plus sur Alexis Sánchez a bouclé deux nouvelles arrivée, notamment celles de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye. Si le premier a signé gratuitement en provenance de Chelsea où il a résilié son contrat, le second, quant à lui, a signé contre un montant avoisinant les 17 millions d’euros en provenance de Sheffield United.

Alors qu’il ne digère pas la façon dont l’OM s’est séparé de lui, Alexis Sánchez a posé un geste, qui laisse plein d’interrogations. Sur Instagram, l’ancien capitaine des Gunners d’Arsenal a banni l’OM de son chemin. En effet, l’ancien de l’Inter Milan s’est désabonné de l’OM, et ne suit plus aucun de ses coéquipiers marseillais. Un geste pour montrer sa dépréciation de la façon dont il a été lâché par Longoria ? Seul le joueur a la réponse à cette question. Mais il est presque certain que Marseille ne va pas le renouveler, Sanchez étant sans club depuis 1er juillet, selon le site Transfermarkt.

Auteur de 14 buts et trois passes décisives la saison dernières en Ligue 1 avec l'OM, Alexis Sanchez devrait quitter Marseille cet été. L'attaquant de 34 ans n'écarte pas un retour à l'Inter Milan.