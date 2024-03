Ligue 1 : Gros coup dur pour le PSG avant Montpellier

Le PSG vient d’encaisser un coup dur à quelques heures du match contre Montpellier, ce dimanche.

Le Paris Saint-Germain défie Montpellier ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un match important pour le PSG qui doit renouer avec la victoire après trois nuls consécutifs en Ligue 1. Mais le club parisien risque de ne pas aborder la rencontre dans les meilleures proportions mentales après avoir reçu une mauvaise nouvelle à quelques heures d’affronter les Héraultais.

Grosse blessure pour Ousmane Dembélé avant Montpellier – PSG

Après trois nuls consécutifs en championnat, le PSG (1er, 56pts) compte renouer avec la victoire dans l’élite avant la trêve internationale. Pour cela, Luis Enrique a besoin de compter sur toutes ses forces vives pour venir à bout d’une équipe de Montpellier certes mal en point (14e, 26pts). Malheureusement, le technicien espagnol devra faire sans l’un de ses cadres et pas des moindres.

En effet, à en croire les informations du média héraultais Métropolitain, Ousmane Dembélé serait indisposé à quelques heures du match. Le média indique que le staff médical du PSG a même été obligé d’appeler les services d’urgence en raison du souci de santé de l’international français. Ousmane Dembélé souffrirait notamment de douleurs atroces après avoir un tympan percé.

Dembélé chamboule les plans de Luis Enrique ?

Cette blessure soudaine d’Ousmane Dembélé vient contrecarrer les plans de Luis Enrique. L’international était parti pour être titulaire face à Montpellier ce dimanche soir. Il devait alors former le trio offensif du PSG avec Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Ce qui signifie que Luis Enrique avait prévu de mettre Kylian Mbappé sur le banc comme c’est le cas depuis quelques journées lors des matchs de Ligue 1. Avec la blessure d’Ousmane Dembélé qui ne devrait plus démarrer face aux Héraultais, le technicien espagnol devrait revenir sur sa décision et lancer Mbappé dès le début du match. Par ailleurs, Luis Enrique pourrait également rester sur sa position en lançant Gonçalo Ramos en pointe et faire jouer Randal Kolo Muani sur le côté.