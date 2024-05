L'annonce fracassante de Mbappé sur sa participation aux JO

Kylian Mbappé s’est exprimé encore une fois sur sa participation aux Jeux Olympiques, dimanche.

Les Jeux Olympiques 2024 auront lieu du 26 juillet au 11 août prochains. Pour le moment, le sélectionneur de l’Equipe de France espoirs, Thierry Henry, n’a encore donné aucune indication sur sa liste. Par contre, l’ancien international français souhaite compter sur Kylian Mbappé, désireux également de disputer les JO. Alors que se présence avec les Bleuets est toujours incertaine, Kylian Mbappé s’est de nouveau, exprimé sur la question, dimanche.

Kylian Mbappé ne reviendra pas sur sa décision concernant les JO

Kylian Mbappé n’a jamais caché son intention de disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Le fait que l’édition 2024 se déroule dans l’Hexagone a encore plus accentué ce désir. Cependant, sa participation dépend de son club qui n’est pas obligé de lui donner le feu vert, les JO ne faisant pas partie des journées Fifa. Et la situation de Mbappé devrait dépendre du Real Madrid, sa future destination sauf surprise. Néanmoins, le club madrilène a déjà informé il y a quelques semaines qu’il ne libèrera ses joueurs pour le tournoi olympique. Et alors que Thierry Henry était prêt à discuter avec la Maison Blanche, Mbappé a fait savoir en mars dernier qu’il n’ira pas au forcing pour disputer les JO. Une position qui n’a pas changé pour le Bondynois qui est concentré à 100% sur le PSG.

« Ma position n'a pas changé. Mais la vérité, aussi, c'est que ce n'est pas mon actualité. Mon actualité, c'est le Paris Saint-Germain. A l'heure où je vous parle, les JO, je n'y pense pas beaucoup mais ma position officielle vis-à-vis des JO n'a pas changé », a fait savoir Kylian Mbappé en marge d'un évènement de son association "Inspired By KM" ce dimanche.

Mbappé lance les hostilités pour l’Euro 2024

S’il y a de fortes chances qu’il ne soit pas aux JO, Kylian Mbappé sera bien présent à l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. Ce sera d’ailleurs la première compétition officielle de l’ancien monégasque en tant que capitaine des Bleus. Alors qu’elle a été éliminée en 8es de finale lors de l’édition précédente, Kylian Mbappé assure que la France fera un grand tournoi l’été prochain (14 juin – 14 juillet).

« C'est sûr que ça va être une grande compétition pour nous. On est très attendus et on voudra vraiment faire quelque chose de grand », confie-t-il en espérant que les blessés soient remis à temps pour être de la messe continentale. « D'abord, il faudra qu'on récupère tous nos joueurs parce qu'il y a quand même quelques blessés. Mais on aura le temps de se préparer et essayer de faire rêver les Français comme on a essayé de le faire lors des dernières compétitions », ajoute-t-il.