Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques Paris 2024, c’est mort !

Kylian Mbappé, qui veut participer aux JO Paris 2024, pourrait ne pas y participer l’été prochain. Les raisons ci-dessous.

Après la nouvelle selon laquelle Kylian Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la France aux Jeux Olympique Paris 2024, le joueur du Paris Saint-Germain vient de recevoir une autre mauvaise nouvelle. Les chances du Bondynois de participer auxdits Jeux sont minces désormais.

Le porte-drapeau de la France échappe à Mbappé

La capitale française abritera du mercredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, les Jeux Olympiques. Mais à environ quatre mois de l’entame de cette 33e olympiade de l’histoire, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui rêve de participer aux JO avec les Bleus, reçoit une mauvaise nouvelle.

Mais bien qu’il soit l’un des sportifs français les plus connus dans le monde, le capitaine de l’Equipe de France ne sera pas le porte-drapeau de la délégation française. Selon les informations du journal Le Parisien, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne remplit pas certains critères pour occuper ce rôle, notamment celui d’avoir déjà fréquenté la grande scène olympique.

Mbappé voit ses chances réduites aux JO 2024

L’un des objectifs de Kylian Mbappé cette saison est de participer aux Jeux Olympique de Paris 2024 avec l’équipe de France qui sera conduite par Thierry Henry. Mais l’attaquant de 25 ans pourrait arrêter de rêver d’une telle compétition, aux dernières nouvelles. Les doutes de Thierry Henry sur la participation de Mbappé aux JO 2024 pourraient se confirmer.

Selon les informations de L’Equipe, la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris paraît de plus en plus compromise. Surtout en raison de son départ du Paris Saint-Germain. Alors que la finale de l’Euro se dispute la 14 juillet, à dix jours du démarrage des JO, Kylian Mbappé (s’il va en finale avec les Bleus) aura moins de temps pour se préparer pour les JO.

Par ailleurs, l’autre paramètre qui écarterait Mbappé des Jeux Olympiques est celui-ci : libre de tout contrat, il devrait s’engager avec le Real Madrid l’été prochain. En effet, avec ce calendrier chargé (Euro et JO), le club merengue n’accepterait pas que sa future super star gâche son début de saison pour une compétition qui n’entre pas dans les dates FIFA. Mbappé devrait oublier les JO et se focaliser sur l’Euro et sa prochaine signature à la Maison Blanche.