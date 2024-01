Mercato, nouvelle bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé

Une nouvelle bombe a été sortie sur l’avenir de Kylian Mbappé dimanche.

Il ne se passe pas une seule semaine sans une nouvelle information sur l’avenir de Kylian Mbappé. L’international français a pratiquement monopolisé l’attention des médias depuis l’ouverture du mercato hivernal. Une nouvelle bombe est d’ailleurs sortie ce dimanche sur l’avenir de l’attaquant du PSG.

Mbappé embrouille les médias

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est en mesure de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Lan situation contractuelle du Français a fait ressortir les rumeurs de transfert au Real Madrid ces dernières semaines. Si certains médias comme Foot Mercato annoncent un départ en Espagne l’été prochain, d’autres à l’instar du Times, voient plutôt Mbappé en Premier League et à Liverpool.

Toutefois, le champion du monde 2018 n’a toujours pas fait son choix comme il l’a révélé en début d’année après la victoire contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0). « Je n’ai pas pris ma décision. Je n’ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision on a réussi à protéger l’ensemble des parties. Et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C'est ce qui est le plus important. On va dire que c’est secondaire », avait confié le Français.

Kylian Mbappé a accepté de partir au Real Madrid

Cependant, les choses auraient évolué et Kylian Mbappé aurait finalement pris une décision. Tiraillé entre un départ au Real Madrid et une prolongation avec le PSG voire même un transfert à Liverpool, Mbappé est désormais fixé. Si l’information sortie par Foot Mercato il y a quelques jours a été démentie par l’entourage du joueur, il semblerait bien que le média ait raison.

En effet, Sports Zone annonce ce dimanche que Kylian Mbappé aurait bel et bien, un accord de principe avec le Real Madrid. Toujours selon le média, l’international français aurait laissé une dernière chance au Paris Saint-Germain pour le convaincre avec de nouveaux arguments. La même source renseigne cependant que le club francilien n’aurait plus formulé d’offre concrète à Kylian Mbappé depuis quelques temps.