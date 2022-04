Juventus : Rabiot : "Vous n'avez jamais vu le vrai Rabiot"

Adrien Rabiot a déclaré que les fans de la Juventus n'ont pas encore vu "la vraie" version de lui-même, tout en admettant avoir des regrets sur la façon dont la course au titre de Serie A s'est déroulée cette saison. Rabiot a signé à la Juve sur un transfert gratuit en juillet 2019 après avoir épuisé son contrat au Paris Saint-Germain, et a depuis fait 126 apparitions pour le géant italien, toutes compétitions confondues.

Le joueur de 27 ans n'a toutefois réussi à apporter que six buts et six passes décisives sous les couleurs de l'équipe italienne, et il admet avoir été en deçà des attentes lors de ses trois premières années à l'Allianz Stadium. Rabiot s'est ouvert sur ses difficultés à être régulier et a fait l'éloge de son entraîneur Massimiliano Allegri, qui, selon lui, commence à tirer le meilleur de lui-même.

L'autocritique de Rabiot

"Peut-être que vous n'avez jamais vu le vrai Rabiot, peut-être que j'ai manqué de régularité", a déclaré le milieu de terrain français à DAZN. "Je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain, mais c'est difficile de garder le même niveau à chaque match. Celui contre l'Inter et les matchs les plus récents ont été d'un haut niveau, mais c'est difficile de les répéter semaine après semaine".

Juventus : Agnelli défend le bilan et le projet Allegri

"Je me suis amélioré sous la direction de Massimiliano Allegri. Il veut gagner et développer les joueurs. Il me motive et c'est bien d'avoir un entraîneur qui vous met au défi. J'avais l'habitude de jouer en tant que numéro 10 quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'aime jouer en profondeur au milieu de terrain. Je suis un n°6 ou un n°8", a ajouté le Français.

Rabiot a des regrets concernant la course au titre

La Juve est actuellement quatrième en Serie A, à huit points du leader Milan, avec seulement quatre matchs à jouer. L'équipe d'Allegri compte six points de retard sur le champion en titre, l'Inter, qui l'a battu 1-0 à l'Allianz Stadium le 3 avril, ce que Rabiot considère comme le moment où le Scudetto lui a échappé. La Juve aura toutefois l'occasion de se venger de cette défaite lorsqu'elle affrontera les Nerazzurri en finale de la Coppa Italia le 11 mai.

L'article continue ci-dessous

Juventus : Moggi accuse Carlo Ancelotti d'avoir fait partie du "football sale"

"Cela aurait tout changé si nous avions battu l'Inter", a déclaré Rabiot lorsqu'on lui a demandé de réfléchir à la défaite contre l'Inter. "Notre approche aurait été différente et il en va de même pour les équipes adverses. Milan et l'Inter auraient eu plus de pression. Ce n'est jamais facile de jouer en sachant que la Juventus est derrière. Je suis impatient de jouer la finale de la Coppa Italia car le dernier match de Serie A m'a rendu irritable, de même pour la Supercoupe. Nous avons mérité de gagner les deux matchs et nous voulons prendre notre revanche."