Juventus : Agnelli défend le bilan et le projet Allegri

Le président de la Juventus Andrea Agnelli s'est exprimé lors de l'événement "Il Foglio a San Siro". L'occasion idéale pour le haut dirigeant de la Juventus de faire le point sur la saison 2021/2022 de la Vieille Dame, actuellement quatrième de Serie A, la saison qui marque le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de touche.

"Allegri a ramené la solidité"

Le président de la Juventus a défendu son entraîneur et estime que la première saison est à la hauteur des attentes : "Pour moi, le projet Massimiliano Allegri est encore très valable. Regardons la voie à suivre : il a ramené la solidité. Un match il y a deux semaines, le regret de ne pas pouvoir lutter pour le Scudetto. Ne pas être satisfait du chemin parcouru est assez difficile".

Juventus : Morata ouvre la porte à Arsenal

Andrea Agnelli a tenu à mettre les choses au clair concernant une possible départ de la direction de la Juventus : "Moi, hors de la Juventus ? Je suis calme, je sais ce que nous faisons et je m'amuse, ce qui est fondamental".

Vlahovic préféré à Dybala

Forcément, le président de la Juventus n'a pas pu éviter les questions autour de la Super League dont il a porté le projet en compagnie de Florentino Pérez et Joan Laporta depuis plus d'un an : "Nous avons déjà une Superleague... Nous aurons une Premier League toute l'année et une autre qui se joue à partir de mars en Europe. C'est une polarisation de fait qui existe déjà."

INFO GOAL - PSG : la Juventus Turin réfléchit au recrutement d'Angel Di Maria

L'avenir de Giorgio Chiellini a également été évoqué. Le défenseur, qui va mettre fin à sa carrière internationale avec l'Italie cet été, pourrait être lié à un nouveau contrat à la Juventus, mais sous une forme différente de celle qu'il a connue en tant que joueur : "Giorgio Chiellini a sa place au club depuis quelques années maintenant".

L'article continue ci-dessous

Autre joueur dont l'avenir a été évoqué : Paulo Dybala. L'Argentin en fin de contrat va quitter le club cet été. "Un grand joueur, les décisions sont prises à certains moments. Si j'avais été sur cette scène en décembre, je vous aurais dit que Vlahovic aurait été "impossible", au moins en janvier. Les ressources sont limitées. Nous parions sur Dusan, De Ligt et Chiesa", a analysé Agnelli.

Enfin, le président de la Juventus a ouvert la porte à un retour d'Alessandro Del Piero au club, lui qui a été revu à l'Allianz Stadium lors du dernier match à domicile contre Bologne : "Il est toujours le bienvenu. Aujourd'hui, il vit à Los Angeles, il a une vie extrêmement heureuse. Il est le bienvenu à la Juventus quand il le veut. Rejoindre le club signifie changer sa vie. Maintenant, il est concentré sur la vie qu'il mène, il est assez heureux."