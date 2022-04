Juventus : Moggi accuse Carlo Ancelotti d'avoir fait partie du "football sale"

L'ancien directeur sportif de la Juventus, Luciano Moggi, a attaqué l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour ses récentes déclarations sur le scandale du Calciopoli. Carlo Ancelotti, qui a dirigé la Juve de 1999 à 2001, a déclaré cette semaine que le scandale des matches truqués qui a secoué le football italien en 2006 était en fait une chose positive car il a "nettoyé" le football italien.

"Tu te dénonces toi aussi"

La Juve, l'AC Milan, la Fiorentina et la Reggina ont toutes été impliquées, et le club turinois a été privé du titre de Serie A 2004-05 et relégué en Serie B. Luciano Moggi, qui a été trouvé au centre du scandale du Calciopoli, a pris sa chronique dans le journal italien Il Libero pour répondre aux commentaires de l'entraîneur.

"Cher Carlo, tes affirmations me font penser que tu as oublié ton passage à la Juventus et que tu ne te rends pas compte que tu te dénonces toi aussi", a-t-il écrit. "Tu faisais partie de ce 'football sale' que tu appréciais parce qu'il t'a fait grandir en tant qu'entraîneur. Vous avez fait partie de ce football également lorsque la Juventus a perdu le titre sous la pluie à Pérouse".

Moggi considère qu'Ancelotti a aussi été favorisé par le passé

"Tu as fait partie de ce football lorsque la FIGC a changé les règles une semaine avant le match Juventus-Rome, donnant aux Giallorossi la chance de jouer avec un joueur extracommunautaire, [Hidetoshi] Nakata, qui n'avait pas été autorisé à jouer auparavant. Il a également été décisif car il a marqué le but égalisateur qui a permis à la Roma de remporter le titre et vous avez terminé une fois de plus comme vice-champion", a ajouté Moggi.

"À cette époque, vous veniez dans mon bureau pour vous plaindre de l'injustice subie par la Juventus. Je ne comprends pas pourquoi tu condamnes ce comportement maintenant, tout comme les traîtres qui profitent du jeu sale pour se développer et ensuite, lumières éteintes, ils font les dénonciateurs, mais seulement pour passer pour des bienfaiteurs. Il est facile de pêcher dans un tonneau et cela ne coûte rien, sauf si vous avez autre chose à déclarer, seulement avec des preuves parce que les écoutes téléphoniques sont prêtes à nier et Gianfelice Facchetti en sait quelque chose", a conclu l'ancien dirigeant turinois.

Les révélations du scandale du Calciopoli ont eu lieu en mai 2006, alors qu'une série d'appels téléphoniques a montré qu'il existait des relations étroites entre les responsables des équipes de Serie A et les organisations d'arbitrage.

Luciano Moggi a été l'une des personnes reconnues coupables et condamnées à la prison pour son implication dans l'affaire. Moggi a été banni à vie du football et, en 2011, un tribunal l'a condamné à cinq ans de prison. Toutefois, cette peine a finalement été réduite, puis annulée en raison de la prescription.