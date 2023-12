Juventus, l’annonce incroyable de la famille Rabiot sur son avenir

La mère et agente d’Adrien Rabiot a fait une mise au point sur l’avenir de son fils à la Juventus Turin.

Le futur d’Adrien Rabiot à la Juventus est au cœur des débats ces dernières semaines. Il y a quelques jours, la presse italienne a annoncé une prolongation entre l’international français et la Vieille Dame. Lundi, la famille Rabiot, par le biais de la mère du joueur, Véronique, est sortie du silence pour mettre les choses au clair.

Rabiot dément une prolongation avec la Juventus

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec la Juventus, Adrien Rabiot pourra entamer des négociations avec un autre club dès le prochain mercato. Cependant, la Vielle Dame n’est pas disposée à laisser partir le Français (14 matchs, 2 buts et 3 passes décisives cette saison), élément important du système de Massimiliano Allegri. En fin de semaine dernière, les médias ont annoncé que le club et l’ancien milieu de terrain du PSG avaient entamé des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat. Une information qui a été démentie par la famille du joueur ce lundi. Dans une interview avec l’agence Ansa, la mère et agente du joueur, Véronique Rabiot, a mis fin aux rumeurs. Selon Mme Rabiot, il n’y a aucune discussion entre son fils et la Juventus. « Adrien n'a pris aucune décision sur son avenir et il est seulement concentré sur le terrain cette saison », a lancé Véronique Rabiot.

La mise au point de la famille Rabiot

Non seulement Adrien Rabiot ne négocie pas encore avec la Juventus au sujet d’une prolongation, mais l’international français ne discute avec aucun autre club non plus. Véronique Rabiot a tenu à mettre les choses au clair après avoir laissé son fils se concentrer sur le match de la Juve, vendredi en Serie A. « Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j’étais fâchée quand j’ai découvert l’information à la Une d’un journal et l’article, qui n’est rien d’autre qu’une totale invention journalistique, j’ai choisi de répondre seulement aujourd’hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match d’Adrien (Juventus-Naples, ndlr) », a révélé la mère et agente d’Adrien Rabiot.