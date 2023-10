La Juventus a pris une décision à propos de Rabiot

Alors que Paul Pogba est suspendu après son contrôle positif à la testostérone, la Juventus a pris une grande décision à propos d’Adrien Rabiot.

La Juventus de Turin s'active en coulisses pour blinder Adrien Rabiot.Le club turinois est prêt à offrir un nouveau contrat de 3 ans au vice-champion du monde.

Vers une prolongation ?

Alors que le suspense plane sur l’avenir de l’international français sur le Piémont, les négociations pour un nouveau contrat vont bon train. Le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, et son équipe travaillent d'arrache-pied pour trouver un accord avec le clan Rabiot, en vue de la signature d'un nouveau bail de trois saisons supplémentaires.

Cristiano Giuntoli, en plus de surveiller de près le mercato estival et les potentiels renforts à venir, doit également gérer les prolongations de contrat des joueurs actuels. Si la prolongation de Federico Gatti est attendue dans les prochaines heures, le dossier Adrien Rabiot reste un cas épineux. Le joueur français a finalement trouvé son rythme au sein du système de Massimiliano Allegri, mais son avenir demeure incertain.

Un bail de 3 ans pour Rabiot

Selon les informations de 'Calciomercato.com', l'intention de Giuntoli serait de proposer à Rabiot un nouveau contrat de trois saisons, signe de la confiance que le club italien place en lui. L'été dernier, Adrien Rabiot était proche de quitter le club transalpin pour rejoindre les rangs de Manchester United. Cependant, le joueur est actuellement lié à la Juventus jusqu'à la fin de la saison, et il semble ouvert à l'idée de continuer sa carrière en Serie A. Néanmoins, les négociations s'annoncent difficiles, car Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur, réclame un salaire plus conséquent pour son fils.

La Juventus est bien consciente de l'importance d'Adrien Rabiot dans le système d'Allegri depuis le début de la saison. Il est devenu l'un des piliers de l'équipe, contribuant à sa stabilité au milieu de terrain. Cependant, la question financière reste un point d'achoppement dans les négociations en cours.

10 millions d’euros proposé en Angleterre

Par ailleurs, Manchester United et Newcastle surveillent attentivement la situation et pourrait saisir l'opportunité en cas d'échec des discussions entre les deux parties. Selon la presse anglaise, ces deux clubs sont prêts à offrir un salaire de 10 millions d’euros à l’ancien joueur du PSG.De quoi faire réfléchir Rabiot.