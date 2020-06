James Rodriguez : "Le Real Madrid m'a empêché de rejoindre une équipe espagnole et j'ai eu une offre de l'Italie"

Le milieu de terrain colombien s'est ouvert aux spéculations sur son avenir et sa relation avec Zinedine Zidane.

James Rodriguez a déclaré que le l'avait empêché de rejoindre un autre club espagnol l'été dernier et qu'il avait également refusé un transfert en . Le Real Madrid a investi 75 millions d'euros sur James en 2014, l'attirant à Santiago Bernabeu en provenance de pour un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain a pris de la valeur après avoir dirigé la vers les quarts de finale de la au , où il a également terminé meilleur buteur du tournoi.

Malheureusement, le joueur de 28 ans n'a jamais réussi à réitérer de telles performances dans la capitale espagnole, voyant son temps de jeu réduit au profit de sa concurrence sous Zinedine Zidane au milieu de luttes persistantes du Colombien pour être en forme physiquement et en bonne santé. James est revenu d'un prêt médiocre de deux ans au l'été dernier, et n'a pas pu depuis forcer son retour dans le onze de départ de Madrid. Il n'a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues, avec peu de signes d'une amélioration de sa situation à l'approche de la dernière année de contrat.

L'ancienne star de Monaco a été fortement liée à un transfert l'été dernier, mais il prétend que l'opportunité de quitter le club s'est présentée l'année dernière également, mais sa route de sortie a été bloquée : "Il y avait une très bonne proposition d'une équipe espagnole, que le Real Madrid a rejetée. Je préférerais ne pas dire le nom de l'équipe", a déclaré James au média colombien Gol Caracol. "Je pensais que c'était une affaire conclue, mais ils ne m'ont pas laissé aller dans le club que je voulais rejoindre. Ils voulaient que j'aille dans une autre équipe."

"Ce qui me dérange, c'est que mon professionnalisme soit mis en doute"

Le meneur de jeu du Real Madrid a également révélé qu'il avait la possibilité de se rendre en Italie ou en , mais aucune proposition ne lui plaisait : "Il y avait une offre de l'Italie, mais cela ne m'a pas convaincu, je sentais que ce n'était pas bon. Mon représentant, Jorge Mendes, m'a dit qu'une proposition était venue de Chine, mais j'ai répondu que je n'irais pas. Je n'étais pas disposé à le faire parce que je sens que je peux encore donner beaucoup en Europe".

James Rodriguez a ensuite rejeté la rumeur selon laquelle il ne s'entend pas avec Zinedine Zidane, avant d'exprimer le désir de trouver un club où il pourrait retrouver sa meilleure forme : "Il n'y a jamais eu de problème avec Zidane", a expliqué le meneur de jeu colombien. "Chaque entraîneur a ses goûts. Nous avons une relation de travail normale. Je n'ai pas de rôle central, mais je m'entraîne et je travaille quand c'est mon tour, donc je peux bien faire".

"Je pense également à l'avenir, où que je sois, je dois jouer à mon plus haut niveau. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais s'ils me donnent le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer mes capacités et mon potentiel", a ajouté le meneur de jeu passé par le . James a ajouté avoir été critiqué à tort pour son engagement envers la cause madrilène: "Beaucoup de choses sont dites sur moi et presque toutes sont des mensonges".

"Ce qui me dérange le plus, c'est que mon professionnalisme est mis en doute. Je ne l'accepte pas. Je suis très professionnel, c'est pourquoi je suis arrivé là où je suis. Les gens qui sont à côté de moi et qui ont travaillé avec moi savent de quoi je parle. à propos. Je prends soin de moi comme personne d'autre. Je m'entraîne beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je veux toujours m'améliorer", a conclu le Merengue. James Rodriguez a vidé son sac.