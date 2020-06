Real Madrid, Zidane couvre Vinicius d'éloges

Zinedine Zidane a parlé à la presse mardi avant la rencontre du Real Madrid face à Majorque à l'Estadio Alfredo Di Stefano prévue mercredi.

L'entraîneur français a discuté d'un certain nombre de sujets qui concernent son équipe à la fois sur le terrain et en dehors, mais n'a pas voulu se laisser prendre par la controverse entourant le calendrier du Real et du Barça.

Le Real Madrid sans Casemiro contre Majorque

"En fin de compte, le calendrier est ce qu'il est, rien ne changera", a-t-il déclaré à Valdebebas.

"La seule chose que nous pouvons faire est de penser au repos, car les matches sont ce qu'ils sont, onze rencontres en peu de temps, et nous devons prendre soin de la récupération. J'ai mon avis, mais je ne vais pas m'impliquer. Un jour, ce sont les horaires, l'autre ce sont les arbitres. Ma préoccupation n'est que le match de demain, qui est une finale. Il reste huit matchs et c'est un match très important."

Isco, Eden Hazard et Sergio Ramos ont pu s'entraîner ce mardi, augmentant leurs chances de figurer mercredi face à Majorque, mais Zidane ne dévoile rien.

"Nous verrons demain", a-t-il dit à propos de Hazard et Ramos. "Il y a beaucoup de matchs en quelques jours et la récupération est importante. Nous verrons demain parce que c'est quelque chose qui doit être vu au jour le jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait grand-chose [à l'entraînement].

"C'est une bonne nouvelle [concernant Isco]. Sa blessure était moins grave que prévu et Isco sera avec nous demain."

Takefusa Kubo est prêté au Real Majorque par le , et Zidane a parlé des progrès de la révélation japonaise. "Il passe une bonne saison à Majorque", a déclaré Zidane. "C'est un joueur intéressant, tant pour le présent que pour l'avenir. Je suis ravi de sa bonne saison, mais s’il reste à la maison demain, ce serait mieux. Espérons qu'il continue comme ça et nous verrons ce qui se passera l'année prochaine."

Vinicius était la vedette du choc contre la , et Zidane a salué la maturité du jeune Brésilien. "Il n'a que 19 ans et il doit apprendre beaucoup de choses, et il le sait", a déclaré Zidane.

"Mais c'est un garçon qui veut apprendre, et il a fait un excellent travail l'autre jour, pas seulement offensivement. Il est un très bon joueur pour le présent et l'avenir du Real Madrid." Interrogé sur Gareth Bale, Zidane n'a pu que confirmer qu'il serait dans l'équipe contre Majorque. "Demain, nous avons un match et nous serons tous là, et Gareth sera avec nous", a-t-il noté. "C'est la seule chose que je peux dire."