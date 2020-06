Valdano : "Bale ne semble plus se soucier du Real Madrid"

L'ancien joueur et entraineur du Real Madrid estime que l'attaquant gallois n'est plus investi dans le projet du club merengue.

Gareth Bale "ne semble pas se soucier" du fait qu'il soit indésirable au , affirme Jorge Valdano. Ce dernier estime aussi que Zinédine Zidane va assurément écarter définitivement l'ailier gallois de son groupe.

Ce n'est pas la première fois que Bale se retrouve hors des plans de l'entraineur français du côté de Bernabeu. Il avait déjà été laissé sur le flanc auparavant, mais le club était réticent à le laisser trop longtemps dans l'ombre. Les soucis physiques ont cependant rendu la vie difficile à Bale au cours des dernières saisons, et les socios merengue se sont vite détournés de lui et ne lui pardonnent pas grand-chose. Enfin, de nombreuses interrogations ont aussi été soulevées sur l’engagement de l'international gallois, et la critique pour son goût immodéré pour le golf n’étant jamais très loin.

Il se peut qu'il obtienne plus de temps sur les parcours du golf que sur le terrain de football au cours des prochaines semaines, Valdano pense le Real se prépare à attaquant la dernière ligne droite de la saison sans trop compter sur Bale. L'ancien joueur, entraîneur et directeur des Blancos a déclaré à Onda Cero: "Zidane a besoin de tous ses joueurs impliqués pour ces matchs. Et cela semble être sans Bale, qu'il a déjà exclu. Bale ne semble pas trop s'en soucier non plus, et les entraîneurs savent quand un joueur veut jouer ou pas".

Bale est sorti du banc lors de la victoire 3-1 du Real contre , qui a marqué son retour à la compétition, mais n'a pas été impliqué dans les succès récoltés par la suite contre Valence et la .