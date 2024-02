Getafe – Real, Mason Greenwood prend une décision forte pour Bellingham

Alors qu’il accusait son compatriote, qui faisait office d’une enquête, Mason Greenwood vient de rebrousser chemin.

Le 1er février dernier, le Real Madrid était en déplacement au stade Coliseum Alfonso Pérez pour le compte du match en retard de la 20e journée de LaLiga espagnole contre Getafe. Une rencontre que la Maison Blanche avait remportée (0-2) grâce à un doublé de Joselu (14e et 56e). Mais Jude Bellingham avait été accusé par son compatriote Mason Greenwood.

Bellingham accusé d’avoir insulté Greenwood

Lors du match entre Getafe et le Real Madrid, le milieu offensif de la Maison Blanche Jude Bellingham (20 ans) aurait insulté son adversaire et compatriote, Mason Greenwood (22 ans). La Liga avait même lancé une expertise car l’ancien joueur du Borussia Dortmund aurait traité son coéquipier en équipe nationale anglaise de « violeur ». L’analyse étant en cours, le média anglais, Daily Mail, a eu à contacter un spécialiste de la lecture labiale pour avoir une opinion sur ce sujet. Et la réponse a été claire. Bellingham était jugé coupable.

« Après avoir soigneusement analysé le clip, je suis sûr à 97 % que le mot prononcé est "violeur", en particulier si l’on considère le contexte dans lequel il a été utilisé. Les signaux visuels sur les lèvres indiquent la présence des sons 'R’ et 'P’, et le mot semble se terminer brusquement », avait expliqué Jeremy Freeman.

Greenwood demande de tout abandonner

Alors qu’une enquête avait été ouverte pour élucider les faits afin que les sanctions appropriées tombent contre Jude Bellingham, celle-ci ne sera pas poursuivie. Car l’ancien ailier droit de Manchester United ne veut pas que Jude Bellingham soit puni.

Une source a déclaré au tabloïd The Sun que « Mason leur a dit qu’il ne voulait pas que Jude soit puni et leur a demandé d’abandonner l’enquête ». L’attaquant de 22 ans « ne veut pas de mauvaise publicité et veut se mettre à jouer au football ».

Pour rappel, Mason Greenwood a fait l’objet d’accusations de violences conjugales et de tentatives de viol sur sa compagne. Mais la police anglaise a finalement abandonné ses poursuites il y a un an. Lors du dernier mercato hivernal, le joueur formé à Manchester United a été prêté à Getafe jusqu’à la fin de la saison en cours.