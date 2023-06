La décision forte d'Erik ten Hag sur Mason Greenwood

Suite à l'abandon des poursuites judiciaires concernant Mason Greenwood, Erik ten Hag aurait pris une décision forte sur l'avenir de son joueur.

Cela fait déjà plus d'un an que Mason Greenwood n'a plus foulé le moindre terrain de football professionnel. La faute à une série d'accusations de délits (viol, agression, comportement contrôlant et coercitif) qu'il aurait commis sur sa compagne, qui s'était affichée sur les réseaux sociaux le visage en sang. Suspendu par son club de Manchester United dès le début de l'enquête fin janvier 2022, l'attaquant anglais n'a toujours pas été réintégré au groupe malgré l'abandon des poursuites en février 2023. Erik ten Hag aurait toutefois pris une décision forte quant à son avenir.

Affaire Greenwood, une décision forte de Ten Hag

En parallèle de l'enquête judiciaire, le club mancunien a diligenté sa propre étude pour faire la lumière sur les faits reprochés et, au cas échéant, agir en fonction en tant qu'entreprise employant Mason Greenwood. Si personne n'est parvenu à savoir si l'enquête interne a rendu son verdict, l'attaquant anglais est toujours écarté malgré l'abandon par la justice de son dossier. Un retour dans le groupe des Red Devils semblait donc hautement improbable. Pourtant, The Sun affirme qu'une issue pourrait être trouvée.

Selon le journal anglais, Erik ten Hag aurait averti ses dirigeants qu'il était favorable à la réintégration du joueur, arguant que « Greenwood avait marqué des buts dans le passé » pour le club et qu'un retour serait profitable sportivement au club. L'entraîneur néerlandais aurait également annoncé que « la plupart » du noyau partageait son opinion. Le joueur aurait été mis au courant de cette démarche et se dirait « ravi » de ses nouvelles qu'il n'attendait plus.

La décision finale reviendra quoi qu'il arrive aux Glazers, les propriétaires du club, qui pourraient rendre leur verdict la semaine prochaine. Difficile de dire toutefois si ils iront dans le même sens que leur entraîneur tant les pressions inverses sont fortes. Plusieurs sponsors du club ont déjà fait part de leur opposition à une réintégration de Greenwood, tout comme les équipes féminines mancuniennes qui se disent « inquiètes ». Quelle que soit la décision finale prise par Manchester United, elle fera assurément grand bruit sur la planète foot.