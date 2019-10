Galatasaray-PSG : Sarabia encore loin du compte

Plutôt convaincant en présaison, Pablo Sarabia (27 ans) peine à confirmer ces dernières semaines. Il devrait quand même être titulaire mardi.

S'il y en a un dont le rendement interpelle, c'est bien lui. Arrivé cet été en provenance du , Pablo Sarabia (27 ans) n'a toujours pas été impliqué sur le moindre but du PSG cette saison, en . Et pourtant, il joue ! Apparu 489 minutes sur le terrain, l'Espagnol profite des blessures qui touchent l'effectif parisien pour enchaîner sur l'aile droite, mais son efficacité dans les trente derniers mètres laisse encore à désirer.

La saison dernière pourtant, l'ancien Sévillan a réalisé autant de passes décisives que Lionel Messi en (13). Il se situait même juste derrière l'Argentin au cassement des Expected Assists (9.04 xA) et des grosses occasions créées (17). Mais depuis son arrivée à Paris, les observateurs n'ont pas encore eu le loisir d'admirer sa capacité à débloquer certaines situations, laissant cela à Neymar, Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé.

Tuchel : "Je ne suis pas inquiet"

Dans son entourage, on insiste sur le fait qu'il faut lui laisser du temps, et qu'il doit s'adapter aux exigences de la . Un discours globalement similaire à celui que Thomas Tuchel tenait juste avant Bordeaux (0-1) lorsqu'il a été interrogé sur son joueur.

"Il s'adapte à un autre style, à d'autres collègues. Il s'adapte aussi à une autre vie. Je ne suis pas inquiet. Il donne tout, il met de l'intensité dans son jeu, il peut faire des courses offensives, et on doit aussi s'adapter à son style car il peut nous aider", confiait l'entraîneur allemand, qui se disait alors "patient" avec Pablo Sarabia, soulignant à la fois sa rigueur de travail à l'entraînement, et ses difficultés à se créer des occasions.

Ce mardi, à Istanbul contre Galatasaray (21h), Thomas Tuchel devrait encore le titulariser en l'absence de Neymar (suspendu) et Cavani (blessé), notamment. Une ultime chance pour Pablo Sarabia, qu'il aurait tout intérêt à saisir avant le retour de l'ensemble des forces vives.