Mercato - 5 choses à savoir sur Pablo Sarabia, la première recrue du PSG

Le PSG a officialisé ce mardi l'arrivée de sa première recrue, l'Espagnol Pablo Sarabia (27 ans). Il arrive en provenance du FC Séville.

Comme Goal l'annonçait dès le 25 juin dernier, le PSG s'est attaché les services de Pablo Sarabia (27 ans). Le milieu offensif espagnol s'est engagé pour cinq ans avec le club de la capitale qui a officialisé sa venue ce mardi matin.

Goal vous propose de découvrir le premier renfort parisien, recruté pour un montant compris entre 20 et 22 millions d'euros.

SON PARCOURS : à Séville, il a mis tout le monde d'accord

Pablo Sarabia est un produit du . Révélé à avant de rejoindre le en 2016, le gaucher a eu besoin d'un petit peu de temps pour exploiter pleinement ses capacités. À Séville, tout n'a d'ailleurs pas été rose pour le nouveau Parisien.

Avec Sampaoli et Berizzo, le même schéma s'est produit. Il n'était pas un titulaire en puissance au départ, mais il a fini par convaincre les deux entraîneurs, devenant l'un des joueurs les plus décisifs de son équipe.

La saison dernière, Pablo Sarabia était même l'une des vedettes du FC Séville, mais il n'a pas prolongé son contrat.

Selon nos informations, les relations entre l'ancien directeur sportif, puis entraîneur, Joaquin Caparros, étaient tendues avec son ancien agent, Gines Carvajal. Ce qui n'a pas arrangé les choses, même si Sarabia a changé de représentants en avril.

Monchi n'est pas parvenu à le prolonger. Et c'est donc au PSG qu'il poursuivra sa carrière.

Bienvenue en !

PROFIL : esthète au service du collectif

On peut penser qu'il sera amené à jouer sur le côté droit ou gauche du PSG. Capable d'évoluer sur les deux ailes, Pablo Sarabia a pour lui cette polyvalence qui devrait plaire à son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel.

Considéré comme travailleur, mais aussi à l'aise techniquement, l'Espagnol était devenu le joueur phare du FC Séville, se montrant particulièrement décisif à proximité de la surface de réparation adverse.

Goal a imaginé plusieurs schémas de jeu possible pour Paris en l'alignant dans un 3-5-2 ou un 4-4-2, pouvant évoluer en un 4-2-3-1 en fonction des mouvements estivaux et de l'avenir du Brésilien Neymar notamment.

Sous réserve des rotations effectuées par Tuchel !

LA BOTTE SECRÈTE : précieux sur coups de pied arrêtés

LE SAVIEZ-VOUS ? Pablo Sarabia est très à l'aise sur coups de pied arrêtés, et notamment sur corner. Il est réputé pour donner un effet spécial au ballon qui a mis plusieurs défenses de en difficulté ces dernières années.

Un atout de taille pour le PSG, déjà bien représenté avec Angel Di Maria et consorts !

STATS : si près de Lionel Messi...

Opta révèle plusieurs statistiques assez frappantes sur la saison que vient de réaliser Pablo Sarabia en . Et les chiffres le placent tout près de Lionel Messi...

L'ancien Sévillan a réalisé autant de passes décisives que l'Argentin (13). Il se classe juste derrière lui au cassement des Expected Assists (9.04 xA) et des grosses occasions créées (17).

Un danger permanent !

1 - Pablo Sarabia en Liga 2018/19 :



13 passes décisives - 1er avec Lionel Messi



9.04 xA (Expected Assists) - 2e derrière Lionel Messi



17 grosses occasions créées - 2e derrière Lionel Messi



Parisien.@PSG_inside pic.twitter.com/ZgaHtbjYHH

— OptaJean (@OptaJean) 2 juillet 2019

INSOLITE : une passion pour le Padel et... les chats !

LE SAVIEZ-VOUS ? Pablo Sarabia a une passion pour le Padel, un sport de raquette dérivé du tennis. Il aime aussi les chats.

Francisco Rico Lozano (Goal ) : "Sarabia est un gars calme et gentil, qui a toujours été respectueux, pas seulement avec moi, mais avec toute la presse et les fans. Il vivait seul à Séville. Il adore le padel et aime aussi les chats comme animaux de compagnie."

