FC Barcelone : Ronald Koeman vide son sac et dézingue à tout va

L'entraîneur du FC Barcelone a lâché des petites piques à sa direction concernant tout le flou entourant sa situation personnelle.

Personne n'aimerait être dans la peau de Ronald Koeman actuellement. Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur néerlandais en prend plein la tête et a vu son poste d'entraîneur être fortement menacé. Les jours de Ronald Koeman sont comptés, selon les informations de Goal, et sa tête est mise à prix, encore plus depuis la défaite contre Benfica en Ligue des champions. Tout indique que le match contre l'Atlético Madrid pourrait être son dernier sur le banc de touche du Barça. Alors Ronald Koeman, plutôt langue de bois sur son avenir ces derniers temps, a décidé de sortir le grand jeu.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a dézingué à tout va : "Mon dernier match demain avec le Barça ? C'est une question pour demain. Je ne suis pas la chose la plus importante mais l'équipe. Je suis ici par amour du club, je suis arrivé dans une situation très compliquée et cela semble plus compliqué que le premier jour. Chacun a son opinion, mais je ne m'intéresse qu'aux joueurs et à la préparation du match".

"Le club ne m'a rien dit. J'ai découvert que le président était ici ce matin. Mais je ne lui ai pas parlé. Je sais déjà que beaucoup de choses ont fuité. C'est sûrement quelque chose qui est vrai. Je suis fatigué de me défendre. Cela n'a pas de sens. Les gens peuvent analyser la situation du club. Nous avons apporté des changements. Et nous avons proposé des changements au club. Il y a sûrement des gens qui pensent qu'il y a un manque de respect, des gens qui pensent qu'on devrait avoir le temps... J'aimerais parler un jour et bien parler de ce que je pense", a ajouté l'entraîneur du Barça.

"Si j'avais de l'argent, j'aurais encore Lionel Messi ici"

Afin de justifier les mauvais résultats récents, Ronald Koeman s'est lancé dans une plaidoirie visant notamment ses dirigeants et la conception de l'effectif actuel. En effet, l'entraîneur du FC Barcelone a fait un constat, à double tranchant, dans lequel il se plaint du manque d'équilibre de son effectif : "L'équipe, telle qu'elle est aujourd'hui, sera la même dans trois mois. Les jeunes peuvent être récupérés."

"On parle toujours du système, mais ce n'est pas le système. Donc, si nous n'avons pas de vrais ailiers, nous devons chercher des arrières latéraux. Si j'avais de l'argent, j'aurais encore Lionel Messi ici. Et j'aurais aussi d'autres joueurs pour jouer le meilleur système et dominer. Mais s'il n'y a pas d'ailiers et qu'ils entrent à l'intérieur...Il faut préparer le match avec ce qu'il y a", a analysé l'entraîneur du FC Barcelone.

"Il manque des choses dans l'effectif mais oui si on récupère les attaquants blessés on va avoir un effectif solide. L'équipe manque d'équilibre en ce moment, car il y a peu d'attaquants. Ansu revient mais il a besoin de temps. Nous sommes limités. Nous manquons de joueurs en un contre un avec de la vitesse. Si vous dribblez, il y a des déséquilibres et des choses se passent. Et vous créez des espaces. Et je l'ai déjà dit l'autre jour nous manquons aussi d'efficacité", a conclu Ronald Koeman.