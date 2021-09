FC Barcelone : Le limogeage de Koeman, une simple question de temps

Le conseil a pris sa décision il y a quelques jours, mais il n'y a pas d'accord sur le moment du licenciement.

Ronald Koeman est condamné. Il y a quelques jours, les hauts responsables sportifs du FC Barcelone ont décidé que le technicien néerlandais ne serait plus l'entraîneur des Blaugrana, bien qu'il n'y ait pas eu de date précise pour l'exécution du licenciement convenu. Aujourd'hui, l'exécution de cette décision est toujours sans date, bien que les événements puissent se précipiter dans les prochaines heures en raison de l'indignation produite chez les dirigeants du club par le match de mercredi au stade de Luz.

Initialement, le conseil d'administration du FC Barcelone s'était fixé comme objectif de mettre en œuvre le changement d'entraîneur pendant la trêve internationale en octobre, afin de ne pas distraire l'équipe - avec de nombreux matchs consécutifs - et d'éviter un débat houleux sur la situation sportive lors de l'assemblée des socios du 17 octobre. En outre, un petit laps de temps a été accordé pour trouver un remplaçant qui signifierait le premier grand pari de Joan Laporta dans le domaine du football. Le président continue de défendre que Koeman n'est pas son entraîneur, mais celui qu'il a hérité de Josep Maria Bartomeu.

Mais après la débâcle de Lisbonne, il n'est plus aussi évident que Laporta va attendre jusqu'à la fin de la semaine. Une grande partie de son conseil d'administration souhaite que Ronald Koeman parte dès ce jeudi, alors qu'il ne reste que quatre jours avant la trêve et un match où même Koeman ne sera pas assis sur le banc. L'entraîneur est suspendu pour son expulsion à Cadix et ne dirigera pas son équipe depuis le banc de touche au Wanda Metropolitano, dans un match contre l'Atletico Madrid qui arrive à un moment terrible pour Barcelone.

Martinez, Xavi et d'autres entraîneurs dans l'attente

L'article continue ci-dessous

Le débat a déjà eu lieu dans l'avion de retour à Barcelone et à la Ciutat Esportiva jusqu'à très tard dans la soirée. Et cela continuera ce jeudi. Le président du club n'est pas sûr que le licenciement de Ronald Koeman doive être effectué avant le match contre l'Atlético de Madrid, bien que beaucoup de ses collègues soient convaincus que plus tôt le limogeage aura lieu, mieux ce sera afin de commencer un nouveau projet sans perdre plus de temps.

Le conseil d'administration du FC Barcelone n'a pas encore décidé qui remplacera Ronald Koeman sur le banc de touche. Xavi Hernández est celui qui génère le plus de consensus au sein du club, bien que personne au FC Barcelone n'ait contacté l'ancien capitaine au moins jusqu'à vendredi dernier, chose qui s'est produite avec Roberto Martínez. Le sélectionneur de la Belgique est apprécié de Laporta et de Jordi Cruyff, une personne ayant un grand ascendant sur le président dans le domaine sportif, bien qu'il ne soit pas le favori de tout le conseil d'administration ni du département football, qui lui préférerait Xavi.

D'autres noms sont également cités pour prendre la suite de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, bien qu'à ce jour il n'y ait eu aucune négociation avec un entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont été mentionnés, d'Andrea Pirlo à Marcelo Gallardo, un nom que RAC1 a inclus dans la short list du Barça ce jeudi.