Barcelone : De Jong répond aux critiques

Le milieu barcelonais Frenkie De Jong a répondu du tac au tac aux attaques de deux légendes néerlandaises.

Comme toute l’équipe du FC Barcelone, Frenkie De Jong traverse actuellement une période compliquée. Toutefois, face aux vents contraires, le milieu international hollandais ne vacille pas et essaye de rester droit dans ses bottes.

Il y a quelques jours, Ruud Gullit et Marco Van Basten, deux icônes du football néerlandais, l’ont critiqué en déclarant qu’il évolue au deçà de son niveau depuis plus un an et que ce n'est pas du tout rassurant.

« Les critiques doivent être constructives »

Tout en respectant leur avis, De Jong a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec cette analyse et il a argumenté en confiant : « Ça ne me dérange pas que les gens critiquent. Mais, je ne pense pas avoir sous-performé l'année dernière. Je n'ai pas eu des statistiques comme celles d’un Messi, mais je pense que mes rendements ont été vraiment bons l'année dernière, surtout si vous prenez en compte les nombreux matches que j'ai joués comme arrière central. Mais je suis d’accord pour dire que cette saison je dois faire mieux ».

En effet, si on regarde les chiffres, l’ancien de l’Ajax n’a pas été ridicule en 2020/2021. Il a joué 51 matches, dont 48 comme titulaire, et a marqué 7 buts et offert 7 passes décisives. Il était loin d'être le plus mauvais des Blaugrana.

De Jong est ensuite revenu sur sa prestation contre Benfica (0-3). Là aussi, il admet qu’il n’était pas vraiment à la hauteur : « Aujourd'hui, j'aurais dû marquer ou donner une passe décisive. Tout le monde est autorisé à critiquer, cela ne me pose aucun problème, mais cela doit être avec une bonne justification, de manière constructive. Les gens ne devraient pas parler juste pour parler. »