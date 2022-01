La belle alternative du Barça sur le dossier Haaland

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s'intéressera à Dusan Vlahovic (Fiorentina) s'il ne parvient pas à recruter Erling Haaland.

Haaland est l'objectif des Blaugrana. Le buteur de 21 ans, qui marque un nombre incroyable de buts avec le Borussia Dortmund, est la figure parfaite pour faire entrer le FC Barcelone dans une nouvelle ère.

Mais il va être complexe financièrement de réaliser l'opération pour Barcelone, et indépendamment de l'arrivée ou non d'Alvaro Morata en janvier, des alternatives à Haaland ont été identifiées.

On dit que Haaland a un accord avec Dortmund, où il peut être signé pour un montant de 75 millions d'euros à la fin de cette saison. Mais Barcelone aura du mal à rivaliser avec le Real Madrid ou d'autres poids lourds européens lorsqu'il s'agit de conditions personnelles.

Vlahovic est une opération moins coûteuse, mais l'avant-centre de la Fiorentina ne sera pas non plus bon marché. Son contrat expire à l'été 2023, et cet été sera donc le dernier pour la Fiorentina à obtenir un prix décent pour le joueur de 21 ans.

Vlahovic a marqué 21 buts en Serie A la saison dernière et en a inscrit 16 jusqu'à présent en 2021/22, suscitant l'intérêt de toute l'élite européenne. On pense qu'il pourrait être obtenu pour une somme d'environ 50 millions d'euros.