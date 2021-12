FC Barcelone : Ousmane Dembélé laissé en tribunes ?

Le FC Barcelone en a assez d'Ousmane Dembele et envisage sérieusement de le laisser dans les tribunes pour la deuxième partie de la saison, selon TV3 et Diario AS.

Dembele a coûté 140 millions d'euros au FC Barcelone lorsqu'il l'a rejoint à l'été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, dans le cadre des efforts du club catalan pour remplacer Neymar, lié au Paris Saint-Germain.

Mais il n'a pas réussi à reproduire la forme qui lui a valu d'être transféré, souffrant d'un nombre incroyable de blessures qui ont fait dérailler sa capacité à contribuer à l'attaque du FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Malgré cela, lors des récentes négociations pour le renouvellement de son contrat, son agent, Moussa Sissoko, a exigé une prime à la signature de 45 millions d'euros à inclure dans le contrat - 15 millions d'euros pour Sissoko et 30 millions d'euros pour Dembele.

En raison de cette demande, il semble que le Français ne restera tout simplement pas au Camp Nou au-delà de cet été, lorsque son contrat actuel prendra fin. La Juventus est apparemment bien placée.

Xavi, cependant, a déclaré par le passé qu'il ne croit pas à l'ostracisme des rebelles au contrat - qu'une fois qu'une personne est sous contrat avec un club, elle joue. Il reste à voir comment cette affaire évolue.