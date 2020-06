EXCLU - Melchiot : "Camavinga devrait ignorer les critiques et rejoindre le Real Madrid maintenant s'il se sent prêt"

Le milieu de terrain n'a peut-être que 17 ans, mais Mario Melchiot pense qu'il doit prendre sa décision en son âme et conscience pour son avenir.

Après avoir refusé d'être transféré au lui-même dans sa jeunesse, l'ancien défenseur de , Mario Melchiot, estime que le prodige de Rennes, Eduardo Camavinga, devrait immédiatement rejoindre Santiago Bernabeu s'il estime qu'il peut gérer le fait d'être sous le feu des projecteurs dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain de dix-sept ans, Camavinga, s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial et s'est classé cinquième dans le classement annuel Goal du NxGn des 50 meilleures pépites de la planète en avril.

Ses performances prodigieuses au milieu de terrain ont permis à Rennes de se qualifier pour la pour la première fois de son histoire après avoir terminé la saison écourtée de à la troisième place derrière le et l' . Le président rennais, Nicolas Holveck, a insisté sur le fait que Camavinga restera au Roazhon Park pour une autre saison, mais le Real Madrid aurait hâte de signer le jeune cet été.

L'ancienne star de l' , Melchiot, a refusé de déménager dans la capitale espagnole à l'adolescence avant de finalement rejoindre Chelsea à 23 ans en 1999. Son conseil pour Camavinga, cependant, est de suivre son propre chemin. "Quand j'ai quitté l'Ajax, les gens m'ont dit qu'il était trop tôt et que je devais rester aux ", a déclaré Melchiot, qui a joué pour Rennes pendant la saison 2006-07, à Goal. "Permettez-moi de vous dire quelque chose, en tant que joueur, faites simplement ce qui vous convient et n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Si vous sentez que ce n’est pas la bonne chose, alors restez où vous êtes. Je pense que vous devriez toujours considérer votre développement. L’équipe que vous rejoignez devrait vous permettre de vous améliorer et vous devriez améliorer l’équipe.

"Rennes ne pourra pas le garder au-delà de la saison prochaine"

"Si ces deux choses ne s'additionnent pas, alors n'y allez pas. C'est la seule réponse que j'ai pour lui. Il est très jeune mais je l'ai vu plusieurs fois et je l'aime bien en tant que joueur. Il est doué, il voit les choses, il est à l'aise sur le ballon et dribble très bien au milieu du parc", a ajouté le Néerlandais. "Le niveau technique en est très élevé et Rennes est évidemment une bonne place pour lui en ce moment. Il est protégé. Mais je ne sais pas si Rennes peut le garder au-delà de la saison prochaine. Je pense qu'il a beaucoup de feu en lui et je m'attends à ce qu'il continue de progresser. Et je pense qu'il viendra bientôt un moment où on lui proposera la chance d'aller à un autre niveau".

"J'ai eu la chance d'aller au Real Madrid quand j'avais 19 ans mais j'ai choisi ma famille plutôt que Madrid parce qu'ils avaient besoin de moi à ce moment-là. J'ai fait un pari parce que Chelsea n'allait peut-être pas venu deux ans plus tard. Je suis allé jusqu'à Madrid et j'ai vu l'équipe s'entraîner et tout. Ils m'ont parlé, l'affaire a été conclue et je n'avais qu'à signer. J'ai le sentiment que je dois faire ce qui me convient. Mais si le Real Madrid se sent bien avec Camavinga, il ne devrait pas écouter ce que disent les critiques. Chaque mouvement dans le football est un risque, mais il s'agit de savoir ce que vous pouvez réaliser. S'il pense qu'il peut réaliser de grandes choses à Madrid maintenant, il devrait y aller", a conclu Melchiot.

La saison solitaire de Melchiot à Rennes s'est terminée par un chagrin d'amour alors que la formation bretonne a raté une place en Ligue des champions en terminant quatrième de Ligue 1, à un point seulement de . "Nous avons fait match nul lors du dernier match de la saison contre alors que nous aurions dû gagner", a déploré Melchiot. "Ce fut une énorme déception pour nous. Nous voulions tellement y arriver. Nous sommes arrivés en Coupe UEFA mais la Ligue des Champions était ce que nous voulions. J'ai quitté le club après cela, mais ce fut un grand voyage à Rennes. J'ai beaucoup appris de ce club et de cette ville."