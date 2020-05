Rennes - Les conseils de Niang à Camavinga

M'Baye Niang, coéquipier d'Eduardo Camavinga à Rennes, a conseillé au jeune prodige de prendre son temps avant de céder aux sirènes des grands clubs.

Seulement âgé de 17 ans, il figure d'ores et déjà parmi les joueurs les plus courtisés d'Europe. Impressionnant au lors de la saison 2019-20, Eduardo Camavinga suscite en effet de nombreuses convoitises. Et non des moindres, puisque les prétendants sont particulièrement prestigieux. En première ligne, le Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, qui selon plusieurs sources concordantes, verrait d'un bon oeil une arrivée du jeune milieu de terrain dans les prochains mois.

"Il vaut mieux faire les bons choix que d’aller trop vite"

"Ca fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela", a récemment déclaré le principal intéressé sur le sujet, dans les colonnes de Ouest- . Si Eduardo Camavinga pourrait donc poursuivre son apprentissage en Bretagne, son coéquipier M'Baye Niang s'est chargé de lui délivrer quelques précieux conseils.

"Le conseil que j’ai à lui donner, parce que ça a l’air d’être un mec avec la tête sur les épaules, je connais ses parents, qui savent où ils veulent aller, c’est de faire les bons choix. J’en ai parlé avec lui, je n’en parlerai pas ici, mais j’ai déjà parlé avec lui, que dans la vie, il vaut mieux faire les bons choix que d’aller trop vite (...) Je lui ai dit de faire les bons choix, de parler à ses représentants, à ses parents, de regarder les jeunes de son âge dans ces clubs-là. Ses parents savent ce qu’ils veulent, c’est le plus important. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que les mauvais choix, tu peux les payer", a-t-il déclaré, lors d'un live Instagram avec le journaliste Smaïl Bouabdellah.