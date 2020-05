Le président de Rennes ne voit pas Camavinga au Real Madrid

Le président rennais s'est exprimé au micro de RTL au sujet de l'intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga.

Alors que Rennes va disputer les tours préliminaires de la , le timing de l'intérêt du pur Eduardo Camavinga n'arrange pas le club breton. Son président, Nicolas Holveck, s'est exprimé à ce sujet sur les ondes de RTL samedi soir. "Aujourd'hui, le projet pour Eduardo est de continuer à progresser au ", a ainsi tonné l'homme fort de Rennes.

"Il a une proximité énorme avec le coach, avec l'adjoint. Il sait qu'il est encore très jeune et la saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes pour faire encore de très grandes choses ensemble. Dans le foot, on ne peut jamais rien jurer. Mais très sincèrement, oui, le projet la saison prochaine sera avec Eduardo.", a ajouté Holveck.

Le Real préparerait pourtant une très grosse opportunité pour le milieu de terrain. "Les clés, elles sont aussi dans les mains d'Eduardo et de son entourage. Même si on recevait une offre pharaonique, s'il veut rester à Rennes, ce qu'on souhaite aussi, ça ne change rien au problème. On n'a pas le couteau sous la gorge, on a la chance d'avoir un actionnaire qui nous soutient dans cette crise. On peut vraiment envisager ce mercato avec sérénité pour Eduardo", a encore estimé le cacique rennais.

Les médias espagnols affirme que les géants de envisagent de recruter Camavinga cet été puis de le prêter une saison de plus sous forme de prêt : "Je ne suis pas très fan. Un joueur qui signe ailleurs et qui reste la saison dans son club, ça se passe rarement bien.", a confié Holveck à ce sujet.