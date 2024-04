Espagne, une légende du Real Madrid est très inquiète

Légende vivante du Real Madrid, cet ancien joueur fait part de son inquiétude à travers les réseaux sociaux.

Pour son match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a été accroché à domicile par Manchester City (3-3) au Santiago Bernabéu. Le match retour est prévu la semaine prochaine à l’Etihad Stadium.

Iker Casillas inquiet pour l’Espagne

Légende vivante du Real Madrid, Iker Casillas a joué pendant 16 bonnes années pour l’équipe première de la Maison Blanche. A travers ses réseaux sociaux, l’ancien international gardien de but de la Roja (167 capes) a fait part de son inquiétude. Mais l’ancien dernier rempart du FC Porto a montré son inquiétude pour l’Espagne quant à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Getty Images

En octobre dernier, il est devenu officiel que l'Espagne accueillera, conjointement avec le Portugal et le Maroc, l'organisation de la Coupe du monde 2030. Mais Casillas n'y voit plus clair étant donné tout le bruit qui entoure la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et qui pourrait amener la FIFA à prendre des mesures drastiques.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Très impliqué dans les affaires de la fédération et de l'équipe nationale espagnole après avoir été sur le point de présenter sa candidature à la présidence de la RFEF en 2020, avant de la retirer finalement, Casillas suit de très près ce qui s’y passe. Sur son compte X (anciennement Twitter, ce samedi 13 avril 2024, l’ancien gardien du Real Madrid se dit inquiet pour son pays.

« Ça sent très mauvais... J'ai peur qu'ils ne suppriment pas la Coupe du monde de football de 2030... On verra bien ! », a écrit le natif de Móstoles, assorti d'icônes très graphiques et en relation avec les derniers chapitres produits et qui sait s’ils anticipent d’une manière ou d’une autre ceux à venir.

L’affaire de baiser forcé de Rubiales pourrait compromettre la candidature de l’Espagne.