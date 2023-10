Mondial 2030 : le Maroc, le Portugal et l'Espagne à l'organisation

La FIFA a annoncé que la Coupe du monde 2030 serait organisée conjointement par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

Lors d'une réunion du Conseil de la FIFA, il a été décidé que la candidature combinée du Maroc, du Portugal et de l'Espagne serait la seule candidature à l'organisation de l'événement mondial en 2030. La décision finale sera prise à l'issue de la procédure officielle d'appel d'offres lors du Congrès de la FIFA en 2024.

L'article continue ci-dessous

La Coupe du monde 2030 sera l'édition du centenaire du tournoi et la FIFA a décidé qu'une cérémonie de célébration aurait lieu dans la capitale de l'Uruguay, Montevideo, où la toute première Coupe du monde a été organisée. L'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueilleront également les trois premiers matches du tournoi, ce qui signifie que la Coupe du monde se déroulera sur trois continents.

Les appels d'offres pour les éditions 2030 et 2034 se dérouleront simultanément. Les associations membres de l'AFC et de l'OFC seront invitées à soumettre leurs candidatures et les hôtes seront sélectionnés lors d'un congrès distinct de la FIFA.