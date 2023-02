Equipe de France : Mohamed Simakan et Malo Gusto lancent un appel à Didier Deschamps

Jamais appelés en équipe de France, Mohamed Simakan et Malo Gusto espèrent convaincre Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas.

L'équipe de France de football jouera son premier match de l'année 2023 le vendredi 24 mars contre les Pays-Bas au Stade de France.

Ce match marquera le coup d'envoi des éliminatoires de l'Euro 2024 dont la phase finale aura lieu en Allemagne.

Deschamps doit trouver les successeurs de Lloris, Mandanda, Varane et Benzema

La liste de Didier Deschamps pour cette rencontre est très attendue puisque ce sera la première après la Coupe du monde 2022, perdue par la France en finale contre l'Argentine.

Avec les retraites de plusieurs cadres de l'équipe de France (les gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, le défenseur central Raphaël Varane et l'attaquant Karim Benzema) mais aussi de nombreux joueurs blessés (Mike Maignan, Lucas Hernandez, Paul Pogba), il y aura plusieurs places à prendre.

Plusieurs gardiens de but ont déjà manifesté leur intérêt pour prendre la succession d'Hugo Lloris comme Illan Meslier et Brice Samba.

Et ce dimanche 12 février 2023, dans l'émission Téléfoot, diffusée sur TF1, ce sont deux défenseurs qui ont fait un appel du pied à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Gusto et Simakan déclarent leur flamme à l'équipe de France

C'est tout d'abord le latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Malo Gusto, qui s'est déclaré : « Les Bleus c'est dans un coin de ma tête, ça viendra quand ça viendra. J'essaye de jouer mon jeu, et quand je le mériterai, j'y serai. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de contact avec Deschamps. »

Agé de 19 ans, Malo Gusto a été international dans toutes les catégories de jeunes et est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Il a d'ailleurs été recruté par Chelsea cet hiver qui l'a laissé en prêt à Lyon avant de le récupérer l'été prochain.

L'autre joueur qui espère convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour affronter les Pays-Bas est Mohamed Simakan.

« Les Bleus j'y pense, et j'y crois ! C'est le pays où je suis né, je me dois de tout faire pour aller chercher ce rêve. Il y a toujours une place à prendre, quand la chance arrivera, il faudra montrer que je peux y rester », a confié à Téléfoot le joueur du RB Leipzig.

Mohamed Simakan, qui possède origines guinéennes, donne ainsi sa priorité à l'équipe de France. Agé de 22 ans, il peut jouer défenseur central ou arrière droit et réalise une belle saison en Bundesliga et en Ligue des champions. Il figure d'ailleurs dans l'équipe-type de la phase de groupes de la prestigieuse compétition européenne (il est le seul Français à y être présent avec Kylian Mbappé) et a été élu homme du match après la victoire de Leipzig contre le Real Madrid le 25 octobre 2022.