RC Lens - Brice Samba : "L'Europe, c'est vrai que ça donne envie"

Dans un entretien accordé à Prime Video, Brice Samba, le portier du RC Lens, ne cache ses ambitions et rêve d'Europe en fin de saison.

Après plusieurs années passées en Angleterre, Brice Samba est revenu cet été en France en s'engageant au RC Lens. Et le gardien, âgé de 28 ans, est l'un des principaux artisans du bon début de saison des Sang et Or.

Avant la réception de l'OL, dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, Brice Samba accordé une interview à Prime Video qui diffusera la rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 20h45.

Le gardien évoque le fait d'être ambitieux et son espoir de porter un jour le maillot de l'équipe de France : « Je suis très très dur avec moi-même. D'ailleurs j'ai une anecdote, je regarde tous mes matches deux ou trois fois dès que le match est fini, le soir même. J'aime bien revoir ces petits détails, je pense que c'est comme ça que je progresse. C'est vrai que je suis ambitieux, j'ai grandi en France, etc. J'ai connu la sélection française en jeune. Qui ne rêve pas de représenter un pays. Ça viendra avec le travail. »

Brice Samba a également été interrogé sur les objectifs du RC Lens cette saison. Le club avait manqué de peu une qualification européenne l'an dernier et Brice Samba espère ramener le RCL sur la scène européenne à l'issue du championnat : « Ce n'est pas une obligation mais ça donne envie. Ça donne envie de jouer, d'aller plus haut. Je suis quelqu'un d'ambitieux, on est tous ambitieux, on veut ramener ce club qui mérite, par son stade, par son public, le plus haut possible. »

L'intégralité de l'interview sera diffusée dimanche soir avant le match Lens-Lyon dans « Dimanche Soir Football » à 19h00 sur Prime Video, une émission accessible pour tous et sans abonnement.