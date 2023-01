Maignan, Areola, Lafont, Samba : Meslier juge ses concurrents pour l'équipe de France

Illan Meslier est l'un des candidats à la succession d'Hugo Lloris en équipe de France et juge ses concurrents.

Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, les gardiens n°1 et n°2 de l'équipe de France Hugo Lloris (36 ans, 145 sélections) et Steve Mandanda (37 ans, 35 sélections) ont pris leur retraite internationale.

L'appel du pied de Meslier à Deschamps

Si Mike Maignan, qui avait gagné du temps de jeu au cours de l'année 2022 (quatre titularisations), est promis au poste de numéro un, il y a désormais deux places à prendre derrière le portier de l'AC Milan.

Et l'un des prétendants est Illan Meslier, le gardien de Leeds United, âgé de 22 ans. Jamais appelé en équipe de France, Meslier compte 11 sélections avec les Espoirs et a lancé un appel du pied à Didier Deschamps chez nos confrères du journal L'Equipe : « Le niveau que j'affiche maintenant pourrait me permettre d'être appelé. J'ai acquis de l'expérience en sélection, en Premier League. Avec les retraites d'Hugo (Lloris) et de Steve (Mandanda), deux grandes légendes du foot français, forcément, il y a des places qui se libèrent. Je pense que je m'en rapproche petit à petit. »

Meslier se prête au jeu des comparaisons avec ses concurrents

Dans les colonnes de L'Equipe, Illan Meslier a été interrogé sur son niveau par rapport à ses concurrents en équipe de France (Maignan, Areola, Lafont, Samba) et se prête au jeu des comparaisons : « Ce sont de très bons gardiens. J'espère faire partie de la discussion pour être avec eux (sourire). »

« Si je suis encore loin de l'équipe de France ? Je n'espère pas (rires). Mais je suis conscient que ça passe par des performances », a ajouté Meslier.

Le prochain match des Bleus est prévu le vendredi 24 mars 2023 contre les Pays Bas, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Didier Deschamps annoncera quelques jours avant sa liste des joueurs retenus pour ce match qui donnera une sérieuse indication sur la nouvelle hiérarchie des gardiens au sein de l'équipe de France.