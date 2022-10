Eliminatoires de l'Euro 2024 : le sélectionneur irlandais dégoûté de tomber sur la France

Le sélectionneur de l'Irlande, Stephen Kenny n'est pas du tout content du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024.

En Irlande, les médias parlent d'un tirage cauchemardesque après le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024, effectué ce dimanche 9 octobre 2022.

L'Irlande devra en effet affronter dans le groupe B les Pays-Bas, la France, la Grèce et Gibraltar.

« Personne ne voulait de la France »

Après le tirage, le sélectionneur irlandais, Stephen Kenny, a fait part de sa désillusion : « C'est évidemment un tirage très difficile… Personne ne voulait hériter de la France qui était dans le deuxième chapeau, c'est une évidence. En plus, la Grèce est une bonne équipe. Pour finir dans les deux premiers, nous devrons réaliser un exploit. »

L'Irlande, qui figurait dans le chapeau 3, aurait pu en effet bénéficier d'un tirage plus clément avec un adversaire plus abordable situé dans le chapeau 2. Hormis la France, il y avait l'Autriche, la Tchéquie, l'Angleterre, le Pays de Galles, Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, l'Ecosse et la Finlande.

Le sélectionneur tente tout de même de rassurer les supporters irlandais : « Nous avons déjà montré notre capacité à obtenir de bons résultats contre le Portugal, la Serbie, l'Ecosse et la Belgique l'année dernière. On est en progrès, notamment dans notre efficacité offensive. »

« J'adore le style de jeu des Français »

« On va jouer des grands matches contre les Pays-Bas et la France. Aller à l'ArenA d'Amsterdam et au Stade de France ce sera quand même génial même si tous les matches seront importants. J'adore le style de jeu des Pays-Bas et des Français. J'avais également été impressionné par la Grèce lorsqu'elle a remporté l'Euro en 2004. Nous allons devoir relever un énorme défi pour nous qualifier… », a-t-il ajouté.

L'Irlande ne s'étant pas qualifiée pour la Coupe du monde, le sélectionneur a d'ailleurs promis de se rendre au Qatar pour assister aux matches des Bleus et des Néerlandais afin d'observer ses futurs adversaires avant le début des éliminatoires de l'Euro en mars 2023.

