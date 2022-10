Eliminatoires de l'Euro 2024 : La France avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar

L'équipe de France a hérité d'un tirage abordable avec un seul gros adversaire pour les éliminatoires de l'Euro 2024.

Le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 s'est déroulé ce dimanche 9 octobre au Centre d'expositions de la Festhalle de Francfort.

Cet Euro sera organisé par l'Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 et réunira 24 équipes. La France qui figurait dans le 2e chapeau a été placée dans le groupe B, un groupe avec cinq équipes seulement et a hérité d'un gros morceau avec les Pays-Bas, qui sont tête de série.

Le tirage au sort a ensuite été plus clément pour les Bleus avec l'Irlande, la Grèce et Gibraltar (un adversaire inédit).

Championne d'Europe en 1984 et 2000, les Bleus tenteront de décrocher un troisième sacre européen en Allemagne.

LE TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2024

Groupe A : Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie, Chypre.

Groupe B : Pays-Bas, France, Irlande, Grèce, Gibraltar.

Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord, Malta.

Groupe D : Croatie, Galles, Arménie, Turquie, Lettonie.

Groupe E : Pologne, Tchéquie, Albanie, Îles Féroé, Moldavie.

Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie.

Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie.

Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin.

Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorrussie, Andorre.

Groupe J : Portugal, Bosnie-Herzégovine, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein.

LE RÈGLEMENT DES ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2024

• L'Allemagne est qualifiée d'office en tant que pays organisateur.

• Les premiers et deuxièmes de chaque groupe sont qualifiés. La différence de buts particulière s'applique. Les trois derniers qualifiés seront issus des barrages de la Ligue des nations.

• Les barrages de la Ligue des nations verront douze équipes non qualifiées pour l'Euro par le biais des qualifications s'affronter dans trois voies distinctes (une par Ligue, de A à C), chacune composée de deux demi-finales et d'une finale. Les équipes éligibles à ces barrages sont les équipes les mieux classées de chaque ligue. S'il n'y a pas assez de nations éligibles pour participer aux barrages d'une Ligue, la place revient à la meilleure de la Ligue D.

• Afin de ne pas entrer en concurrence avec le dernier carré de la Ligue des Nations, les 4 équipes y participant (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie) sont tirées au sort dans les quatre premiers groupes de 5 équipes (groupes A-D).

• Equipes ne pouvant se rencontrer pour des raisons politiques : Arménie/Azerbaïdjan, Biélorussie/Ukraine, Gibraltar/Espagne, Kosovo/Bosnie-Herzégovine, Kosovo/Serbie

• Equipes ne pouvant se rencontrer pour des raisons climatiques : en raison de conditions hivernales, un groupe peut contenir au maximum deux des équipes suivantes : Biélorussie, Estonie, Finlande, Îles Féroé, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège.

• Equipes ne pouvant se rencontrer pour des raisons climatiques des raisons géographiques : pour éviter tout voyage excessif, un groupe peut contenir au maximum une des paires suivantes : Kazakhstan avec Andorre, Angleterre, Écosse, Espagne, France, Gibraltar, Îles Féroé, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Malte, Portugal, Pays de Galles ; Azerbaïdjan avec Gibraltar, Islande, Portugal ; Islande avec Arménie, Chypre, Géorgie, Israël.