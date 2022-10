Equipe de France : Deschamps juge le tirage des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024

Retrouvez les principales réactions des joueurs et sélectionneurs au tirage au sort des Eliminatoires de l'Euro 2024.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au micro de L'Equipe TV :

« C'est un groupe dense avec les Pays-Bas. L'Eire et la Grèce sont aussi de bonnes équipes. On a un groupe de valeur. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours pire, il faudra gagner nos matches comme d'habitude.

Est-ce que c'est plus de se qualifier dans un groupe à 5 ou à 6 ? Je ne sais pas, chacun aura sa réponse. Les deux premiers seront qualifiés. On aura deux matches de moins et deux matches amicaux à prévoir.

Je connais les adversaires pour ces matches de qualification et mon énergie est focalisée sur ce qui arrive dans deux mois. L'objectif prioritaire c'est la Coupe du monde. »

Alain Giresse, sélectionneur du Kosovo, au micro de L'Equipe TV :

« Ça aurait pu être bien plus difficile. Il y avait des groupes qu'on voulait éviter et on les voyait partir au fur et à mesure. A nous de bien figurer. »

